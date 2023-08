Ha Téglás fekvését nézzük, nincs még egy olyan települése Hajdú-Biharnak, amely nagyjából félúton fekszik két, egymástól nem túl távoli vármegyeszékhelytől (Debrecentől és Nyíregyházától), országos főút- és vasútvonal is áthalad rajta. Mi több, az autópálya körülbelül negyedórára, a repülőtér 20 percre van. Sőt, egy nemzetközileg is jegyzett háztartásigépgyár tevékenykedik a településen. A közrend, közbiztonság kiemelkedően jó, évek óta nincs bűneset a városban. Ehhez hozzájárul az is, hogy a település egésze biztonsági kamerákkal védett. Mindezt összeadva az elmúlt években igencsak vonzóvá vált Téglás, és úgy tűnik, ez a lendület megmarad a következő évekre is - írja a Cívishír.

Fejlesztések a láthatáron

– Épülnek a lakóparkok, nemrégiben egy újabb társasház, az óvodával szembeni kapott építési engedélyt, minden intézményünk telt házzal működik. Most adtunk be egy bölcsőde létesítésére pályázatot, mert a bölcsődénkbe már hónapokkal ezelőtt túljelentkezés volt szeptemberre. Még egy csoportszobára is pályáztunk, arra most már szükség van. Tehát gyarapodó a városunk, Debrecen és Nyíregyháza közötti térségben előbb-utóbb központi szerepet fogunk betölteni – mondta Szabó Csaba polgármester, aki a Cívishír kérdésére elmondta azt is, hogy bár van jelentős gyár városában, továbbá a debreceni és a nyíregyházi ipari körzetek is könnyen elérhetőek, arról nem tettek le, hogy saját ipari parkja legyen Téglásnak. Erre a 4-es főút melletti területet jelölték ki, azt hirdették meg. Vannak érdeklődők, jelentkezők.