A napokban számoltunk be arról, hogy a hajdú-bihari polgárőr szövetség is részt vesz az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) frissen alakult Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozatának munkájában. Most pedig egy újabb, szintén négylábúakhoz köthető stratégiai megállapodást kötött, ezúttal a Négy Manccsal az Életért (NMÉ) Keresőkutyás Egyesülettel.

– A Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség ez év július 31-én stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Négymanccsal az Életért Keresőkutyás Egyesülettel. Ennek célja egymás állatvédelmi tevékenységének ösztönzése és szakmai támogatása – tájékoztatta a Hajdú Online-t Boros Viktor, a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke. Mint kifejtette, közös célkitűzésük az egyesülettel, hogy a környezet- és állatok védelmét szolgáló tevékenységet a polgárőr egyesületek is hatékonyan tudják ellátni, valamint olyan kampányokat, projekteket dolgozzanak ki és bonyolítsanak le, amelyek az állatvédelmet és a felelős állattartást népszerűsítik. – Közös feladatunk így az állatvédelem és a bűnmegelőzés kapcsolatának elmélyítése, az állatvédelmi ismeretterjesztés hatékonyságának javítása, valamint a felelős állattartás népszerűsítése – foglalta össze az elnök.

Boros Viktor

Forrás: Napló-archív

Az együttműködés során a vármegyei szövetség folyamatosan tájékoztatja az egyesületet az OPSZ által indított állatvédelmi programokról, illetve lehetőséget biztosít ahhoz való csatlakozáshoz., továbbá előbbi kettő pedig vállalja saját hasonló rendezvényeik, kezdeményezéseik összehangolását.

– Az együttműködés még, hogy a közösen és összehangoltan fogunk eltűnt személyek után kutatni. Az egyesület operatív szempontokból összehangolja a polgárőr egyesületek és állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek közötti együttműködést. A későbbi felderítőmunkák, állatvédelmi tevékenységek hatékonyságának érdekében pedig az NMÉ felkérésre tájékoztató, felkészítő előadásokat tart – emelte ki Boros Viktor.