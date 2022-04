Pedagógusból lett polgárőr Boros Viktor, a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, aki több mint 25 éve figyel a nyírábrányiak, illetve – a szövetség polgárőrei által – a megye lakosainak biztonságára is.

– Budapesten születtem, ott is éltem 40 éves koromig. Apósom nyugalmazott görögkatolikus papként költözött feleségével Nyírábrányba 1990-ben, ahol évente több alkalommal is látogattuk őket, majd mi is vásároltunk ott egy telket 1995-ben a feleségemmel – idézte fel. Teljesen más, nyugodtabb környezet fogadta a hajdú-bihari kistelepülésen, nagy változás volt számára a fővárosi élet után. – Korábban pedagógusként dolgoztam évtizedekig, így hozzászoktam a nyüzsgéshez, aktivitáshoz. 1996-ban alakult meg a helyi polgárőrség, és a szomszéd fiatalokkal úgy döntöttünk, hogy mi is belépünk – mutatta be a kezdeteket. Két évvel később a nyírábrányi egyesület elnöke lett, majd a megyei szövetség határőrségi összekötőjeként is vállalt feladatokat. Emellett országos gyermekpolgárőr-táborokat is szerveztek, amelyek 18 éven át fogadtak heti turnusokban több száz fiatalt a Víg-Kend Major Szabadidőközpontban.

Gyerekcsoportot is alapítottak

– 1998-ban Bíró Gyula megyei rendőr alezredessel alapítottuk meg azt a gyerekcsoportot az országban elsőként, amelynek a tagjai reggelente segítették iskolástársaikat átjutni a kereszteződéseken. 24 felső tagozatos diák volt ebben, nagy népszerűségnek örvendett, mindig túljelentkezés volt. Amikor 2011-ben hatályba lépett a polgárőrséget szabályozó törvény – amely egyebek mellett előírta azt is, hogy 18 éves kortól lehet csak polgárőr valaki –, akkor meg kellett szüntessük a csoportot, s ez Nyírábrányban nagyon rosszulesett a gyerekeknek. Az országos táborunknak is vége szakadt ez idő tájt. Nemrég jött ki egy törvénymódosítás, amely lehetővé teszi ifjú polgárőrök felvételét 14 éves kortól. Ebben megpróbálunk előrelépést tenni – fogalmazott a megyei polgárőrelnök. Az évek állhatatos, önzetlen munkájának köszönhetően 2008-ban a megyei szövetség alelnöke, majd 2015-ben elnökhelyettese lett. 2018-ban az akkori elnök leváltását követően szavazták meg a szövetség tagjai elnöknek, mely pozíciójában 2021-ben megerősítették.

Aki teheti, csatlakozzon!

– Az a hitvallásom, hogy csak olyat kérek a polgárőreimtől, amit magam is megcsinálok. Lassan a hetvenedik életévembe lépek, de én is kiveszem a részem a szolgálatból, akár a déli határnál is. Kétszer is elvégeztem a Polgárőr Akadémiát. Ezt 2014-ben indította el az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ). Az első turnusban vettem részt. Akkor megyei elnökök és az OPSZ vezetősége volt benne, de engem is meghívtak. 2019-ben ismételten elvégeztem, de akkor már a határvédelemmel kapcsolatos, speciális képzési formáját – mondta Boros Viktor.

Az elmúlt 25 év alatt számtalan kitüntetéssel is elismerték munkáját: 2004-ben az év polgárőre lett, 2007-ben a Polgárőr érdemérem aranykereszt fokozatát kapta meg, 2014-ben a Kopácsi Sándor-polgárőrérdemrendet érdemelte ki, 2018-ban az OPSZ elnöki dicséretében, 2019-ben pedig országos rendőrfőkapitányi dicséretben részesült. Az OPSZ elnöke, dr. Túrós András és az OPSZ elnöksége is elismeri és támogatja munkáját, terveit. – 2021-ben Szent László-érmet kaptam, és nagy meglepetésemre 2022. március 1-jén Pintér Sándor belügyminisztertől személyesen vehettem át a Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatát. Ez részemről nagyon nagy meglepetés és egyben megtiszteltetés is volt – fejezte ki. Az eltelt több mint negyedszázadban az élete részévé vált a hivatása, a polgárőrködés, amelybe bekapcsolódott felesége is, aki matematika–fizika szakos tanárként dolgozik jelenleg is mint nyugdíjas. Véleménye szerint, aki teheti, csatlakozzon a települése polgárőreihez, hogy ezzel is tudja segíteni közösségének biztonságát.

Bekecs Sándor