Már csak négy nap és ismét hangos lesz Hajdúböszörmény, de ezúttal nem a zenétől. A Kotta Fesztivál után sem maradnak program nélkül a hajdúságiak, ugyanis Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupának ad otthont augusztus 11. és 13. között a város. Az Amerikából indult, de már Európában is nagy népszerűségnek örvendő technikai sport immár több mint két évtizede megkerülhetetlen programja a város nyári rendezvénysorozatainak.

Ismét egy komoly esemény előtt áll Hajdúböszörmény, hiszen a hétvégén a lóerőké és a gépeké lesz a főszerep. Ez a Hajdúsági Nyár egyik legnagyobb rendezvénye, bízzunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz velünk. Aki részt vett már ezen, az tudja, hogy ez egy egyedülálló dolog nemcsak hazánkban, de Közép-Európában is

– fogalmazott Kiss Attila polgármester hétfőn, a Formula-GP Kft. telephelyén tartott sajtótájékoztatón. A programok közül kiemelte a pénteki karneváli felvonulást, amely jelképe a rendezvénynek, ahogy a pénteki agrár szakmai fórum is, melyen az agrárium és az ipar jeles képviselői mellett kormánytagok, közjogi méltóságok is tiszteletüket teszik.

Ficsor László, a szervező Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület elnöke hangsúlyozta, az erődemonstráción túl a 23 éves rendezvény megmutatja Hajdúböszörmény helyét a hazai agrárszektorban. – A háromnapos programnak a vármegye egyetlen minisztériumi fenntartású iskolája, az Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ad majd otthont, a versenyen pedig egy holland szakközépiskola csapata is részt vesz – osztotta meg.

Hozzátette, a nemzetközi versenyen olasz, holland, dán és svéd profik mérik össze tudásukat, összesen 18 csapat vesz részt a programon. A hétvégén használt súlypad már úton van Pármából. Elmondta még, hogy szervezetük nemrég sportegyesületté alakult, s kérték felvételüket a Magyar Motorsport Szövetségbe. Távlati cél egy hazai sportági szervezet felépítése.

– Édesapám alapítója az egyesületnek, én néhány éve csatlakoztam hozzá. Az idei évben két újítást vezettünk be: egyrészt a belépők már online is megvásárolhatóak, másrészt pedig bővítettük jelenlétünket a közösségi média felületein, így a Facebook mellett már a TikTokon is jelen vagyunk – mondta ifj. Sántha Imre, a Formula-GP Kft. ügyvezetője. Mint kifejtette, a mezőgazdasági ágazat komoly demográfiai problémával küzd, amely a jövőben csak fokozódhat. A fiatalok nem találják vonzónak a mezőgazdasági pályát, és ez ellen a szakmának kell tennie elsősorban. Bíznak benne, hogy sok fiatal kilátogat a hétvégi programokra, és közülük lesznek olyan is, akik később a mezőgazdaságban kezdenek karriert építeni.