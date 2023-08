Nemzetközi tanácskozással vette kezdetét pénteken a Debreceni Zsidó Kulturális Napok a Pásti utcai zsinagógában. A debreceni hitközség által szervezett konferencián a magyarországi zsidóság elöljárói és a társegyházak debreceni képviselői is részt vettek. A fővédnök Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes írásban nyitotta meg a tanácskozást, majd Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár mondott köszöntőt. – Büszkén mondhatjuk, hogy Magyarország kiváló kapcsolatot ápol Izraellel, és ahogyan most, a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez így is maradjon.

A debreceni és a határon túli testvérhitközségek ezen találkozója nemcsak a magyar zsidóság egyik legfontosabb eseménye, hanem mindannyiunk számára kitűnő alkalom arra, hogy megemlékezzünk a múltról, és kijelöljük az előttünk álló utat

– fogalmazott.