Új bölcsőde megépítését jelentette be Debrecenben a Baptista Szeretetszolgálat csütörtökön délelőtt a Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola tanévnyitóját követően.

Gál-Nagy Tünde, a Baptista Szeretetszolgálat Gyermek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ igazgatója a Haonnak elmondta, a Bölcsőde a jövő nemzedékéért című projekt keretében megvalósuló intézmény 415 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásból jöhet létre, mely az intézmény létrehozásának teljes költségét fedezi, beleértve a berendezést és a működtetéshez szükséges felszereléseket. A projekt várhatóan 2024. december 31-ei határidővel valósul meg.

A huszti-lakóparki építési telek madártávlatból.

Forrás: Baptista Szeretetszolgálat

A bölcsőde a Huszti-kert lakópark elején, a Tűztövis utcán található magánkórház mellett fog megépülni. A két csoportszobás bölcsőde 28 gyermek számára biztosít férőhelyet, valamint az épület mellett egy játszóudvar és fedett terasz is helyet kap, mely egy rekortán pályához fog kapcsolódni. A bölcsődéhez fog tartozni egy csúszdatorony, egy bordás-mászófal, egy gyermek tocsógó és egy filagória is.

– Az intézmény több bölcsődét is működtet a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában Kótaj, Ibrány és Tatárszentgyörgy településeken. Mivel debreceni székhelyű az intézmény, nagy álom volt, hogy ebben a városban is legyen saját bölcsődénk, így ez most megvalósulni látszik – mondta az igazgató.