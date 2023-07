A város bölcsődei intézményrendszeréhez 12 intézményi egység tartozik, amelyből az elmúlt öt évben hatot, tehát a felét sikerült felújítani, de emellett új bölcsődéket is építettünk, építünk. Elkészült Józsán egy új bölcsőde, és ugyanitt a református egyházzal együttműködésben is tervezünk létrehozni még egy bölcsődét. A Pohl Ferenc utcán, a déli, dél-keleti városrészben is tervezünk egy bölcsődét létrehozni, ott az evangélikus egyházzal együttműködve. A Postakertben is épül egy új bölcsőde, ez a fejlesztés 70 százalékos készültségi állapotban van, a beruházást jövőre át tudjuk adni