Körülbelül hat hektár területen, és az azon felállított három óriási fóliasátorban Lakatos Ferenc vezetésével 12-14 közmunkás termeli a zöldséget közmunkaprogramban Tégláson. Van ott folytontermő sárgadinnye, földieper, de megtalálható a konyhakertek szokásos növényei is, az uborka, paprika, cukkini, káposzta, paradicsom. Utóbbi a terület lehető legjobb kihasználása miatt a drótkerítés mellett is nevelkedik.

A kisváros közintézményei számára itt termelik a zöldségeket. Az ott dolgozók hozzáértését mutatja, hogy a kert kora tavasszal már zöldhagymával, tavasztól uborkával látja el a közkonyhát. Cukkini már május vége óta van, újkrumpli pedig júniustól.

És nem az agyonvegyszerezett módon, hanem ha használnak is kemikáliát, azt a legkíméletesebb fajtából és minimális mennyiségben. Ha valamelyik növényből időlegesen lesz is felesleg, azt el tudják adni.

Megbecsülik a közmunkásokat

Mivel Tégláson köztudott, hogy a város kertészetében kiváló minőségű zöldség terem, nincs gond az értékesítéssel. Mindezt Szabó Csaba polgármester mondja el, akitől a város konyhakertjében folyó munka ismertetése kapcsán – ismerve a térség jó foglalkoztatási adatait – megkérdezzük azt is, hogy van-e elegendő ember közmunkára?

Szabó Csaba polgármester

Forrás: BDR Média

Közli, ide sem egyszerű megtalálni a megfelelő embereket, de Tégláson nagyon megbecsülik az ebben a foglalkoztatásban tevékenykedőket. Amire csak lehetőségük van, mindent biztosítanak számukra. Most mintegy 70 közmunkásuk van, a vezetőjük Szegedi Attila alpolgármester. Ő is dicséri a kertészetben folyó munkát, aminek színvonalára jellemző, hogy tettek már náluk látogatást a Debreceni Egyetem kertészmérnök hallgatói is. Itt tartották az egyik gyakorlati órájukat. De voltak már náluk PhD-s hallgatók, köztük külföldiek, és ők is rácsodálkoztak a gondosan művelt és bőven termő konyhakertre.

Csak az van itt, aki szereti csinálni

A júliusi kánikulában délidei pihenőjüket töltő kertészeti dolgozókkal is szóba elegyedtünk. Vezetőjük, Lakatos Ferenc válaszolt leginkább kérdéseinkre. – Rengeteg munka van a fóliában, most is például metszeni, lecsipkedni a paradicsom, uborka, paprika tetejét, hogy ne nőjön olyan magasra, aztán védekezni kell a különböző növénybetegségek ellen, pótolni a tápanyagot a földben, gazolni, és persze szedni a termést. Ezt általában hetente kétszer tesszük, hogy a konyhára friss áru kerüljön. Mielőtt elszállítják a zöldségeket, eltávolítjuk róla a földet, így tisztán tudjuk beküldeni. A feleségemmel mi vagyunk legrégebben a kertészetben, szakmailag mi felügyeljük, irányítjuk a munkát. A páromnak növénytermesztő, nekem mezőgazdasági gépkezelő végzettségem van.

De sok mindent megtanultunk a kertészetben, lényegében az itteni összes munkához értünk. Itt mindannyian közmunkások vagyunk, olyan emberek, akik szeretnek dolgozni. Nem is maradna meg itt olyan, aki ne fogná meg a munka végét

– beszél Lakatos Ferenc, akitől azt is megtudjuk, hogy hagymából 50-60 mázsányi szokott teremni, krumpliból is rengeteg, zöldségek közül kezdik a zöldhagymával, aztán saláta, uborka, paprika, paradicsom, káposztafélék következnek.

A paradicsomok súlya alatt roskadoznak a palánták

Forrás: BDR Média

Télen sincs üresjáratuk, akkor is ad munkát a megtermelt zöldség. Például a répát és a hagymát átválogatják, lecsírárázzák a krumplit. Januárban pedig már kezdik a palántának való magok vetését. Mindeközben a fóliasátrakat is karban kell tartani.

A mi munkánk a legcsodálatosabbak közé tartozik szerintem. Megkapunk egy csomag magot, és mi minden lesz belőle. Még a várost is a kertészetünkben nevelt virágpalántákkal díszítik. Szóval pár ezer forintból tudunk csodákat termelni. És ez ugyanúgy van mindenféle növénnyel. Jó a munkahelyi hangulat, itt még sosem vesztünk össze

– ecseteli munkájuk szépségét a kertészeti dolgozók vezetője, akiről a polgármester is csak elismerően szól.

A várost is a kertészetben nevelt virágpalántákkal díszítik

Forrás: BDR Média

A feleségével együtt a hétvégén is szívükön viselik a kertet, szombaton, vasárnap is jönnek, nyitják, zárják a fóliasátrakat, ahogyan a hőmérséklet kívánja. – Igen, jövünk a feleségemmel, főleg ilyenkor, amikor sok mindent ad a kert. Már vasárnap elkezdjük szedni a termést, hogy hétfőn ne legyen nagy kapkodás, és már korán ott legyen az áru a konyhán, friss zöldség kerüljön az asztalra – fűzi hozzá mosolyogva Lakatos Ferenc.