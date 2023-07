A misén elhangzott, hogy milyen szépek és értékesek az ortodox egyházközösségek templomai. Bárhol járunk Magyarországon, de Romániában is, Isten háza méltó a rendeltetésének. Ehhez nem elég a hívek áldozatos közreműködése, hanem szükséges az állam támogatása is. Szerencsére e két támogatáson túl komoly segítséget kapnak az egyházak az EU támogatásából is.

Az eseményen a tisztelendők munkáját segítették Cristian Roja és Constantin Dobroftei kántorok, akik Aradról érkeztek. A hívek az ünnepi mise befejezése előtt zászlókkal járták körbe a templomot, és közben imádkoztak.

Vmirjáncki József