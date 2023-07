Az országos rendezvényhez félszáz fürdő csatlakozott az ország minden részéből, Hajdú-Biharból Berettyóújfalu, Debrecen, Hajdúnánás és Hajdúszoboszló várta éjszakai fürdőzésre vendégeit. Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt. vezérigazgatója a Hajdú Online-nak úgy fogalmazott, várakozáson felüli volt a vendégszám szombat éjszaka, több mint ezren voksoltak a szoboszlói fürdőre ezen a különös éjjelen. Fényshow-val és tűzzsonglőrökkel várták a vendégeket, valamint kétszer is volt hullámverés az éjszaka folyamán.

Nekünk különösen fontos a Strandok éjszakája, hiszen a Hungarospa Közép-Európa legnagyobb fürdője révén nem csupán csatlakozott a szövetség által megszervezett programhoz, nálunk ennek több évtizedes tradíciója van, évente többször megszervezzük az éjszakai fürdőzést

– mondta.

Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató

Születésnapot is ünnepeltek

A vezérigazgató arra is kitért, a szombati nap más alkalomból is különleges volt számukra. Ezen a napon ünnepelték ugyanis a fürdő 96. születésnapját, ezért különböző programok voltak az egyébként sem unalmas fürdő területén. Különböző játékokkal, koncerttel várták a kilátogatókat. S bár délután háromszor is volt zápor, a vendégek eltántoríthatatlanok voltak, a medencékben, nyugodtan várták meg, míg a nyári esőzés eláll. Estére pedig az időjárás is megkegyelmezett nekik, így a programokat kint tudták megtartani.