Portálunk többször is foglalkozott vele, hogy a szerb első osztályú Mladoszt Lucsani elefántcsontparti játékosa, Yacouba Silué lehet a DVSC egyik kiszemeltje a csatárposztra. A 22 éves labdarúgó egy hete már kiírta az Instagram oldalára, hogy új klubja a Loki, de aztán lekerült onnan az információ.

A DVSC lehetséges kiszemeltje elköszönt a szerbektől

Forrás: Instagram/Yacouba Silué

Most azonban 24 óráig megtekinthető Insta sztoriban búcsúzott el jelenlegi együttesétől. Ez azt is jelentheti akár, hogy elhárultak az akadályok, így a 185 cm magas támadó a cívisváros és a Debreceni VSC felé veszi az irányt, hogy létrejöjjön az átigazolás. Később klubja is megköszönte az ott töltött időt és sok sikert kívánt neki a továbbiakra.

A labdarúgónak a mögöttünk hagyott idényben 32 szerb bajnokin 5 gól és 3 gólpassz volt a mérlege. Pályafutása során korábban Örményországban és Ausztriában is megfordult.