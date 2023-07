Az idei sorban a második AeroFeszt, ami ebben az évben is izgalmas bemutatókkal és sétarepüléssel várja nem csak a fürdővárosiakat. A program pénteken, július 28-án indult a 0. nappal, amit Kozsó és az Ámokfutók, valamint Spy The Ghost bulija zárt volna, azonban ezt a hirtelen jött eső és viharos szél miatt el kellett napolni. Kozsó szombat délután állt színpadra a gésáival, a popszakma megkerülhetetlen alakjával folytatott beszélgetésünkről később olvashatnak.

Kozsóék is repítették a vendégeket

Varga Viktor 600 méter magasban

Szombat délelőtt érkeztünk a programra, ekkor éppen Varga Viktor énekelt a színpad előtt közönsége gyűrűjében, közben pedig sorra szálltak fel, majd landoltak a légi járművek. Jóval odébb már Mercedesek sorakoztak, hiszen autóstalálkozó is volt.

A színpad mellett sikerült elkapnunk Borbély-Szabó Sándor főszervezőt. – 14 éve foglalkozok repüléssel, 20 éve pedig rendezvényszervezéssel, ezen két dolog kombinációjából jött létre az AeroFeszt, amit tavaly első alkalommal rendeztem meg – mondta. Arra is kitért, tavaly kevesebb földi program volt, az idén nincs jelen a katonaság, viszont vasárnap a műrepülésre helyezik a hangsúlyt. Itt lesz a magyar műrepülés triásza; Bessenyei Péter, Veres Zoltán és Vári Gyula, továbbá Ábrányi Tamás.

Természetesen szombaton is volt a szenzáció, a délelőtt még éneklő Varga Viktor délután 600 méteres magasságban ugrott ki egy helikopterből a világ leghosszabb bungee jumping-kötelével úgy, hogy nem volt rajta ejtőernyő.

Varga Viktor énekes és Borbély-Szabó Sándor főszervező

De a Lujó-helikopter bemutatója is igen látványosra sikerült, ahogy az egyéb légi programok is. –Az idei jelmondatunk: We connect generations. Generációkat próbálunk meg összekapcsolni, ami talán a rendezvényszervezőknek az egyik legnehezebb feladata. Olyan fellépőket, művészeket hívni, akik lefedik a 18 és 65 pluszos korcsoportot, az utóbbit mi most Straub Dezsővel és Nyertes Zsuzsával próbáltuk megszólítani – osztotta meg Borbély-Szabó Sándor. – 108 hektáron nagyon jól elférünk – mondta, mikor a hely adottságairól kérdeztem.

Hajdúszoboszlói vagyok, itt repülök, azt gondolom, hogy az országban az egyik legkiemelkedőbb füves repülőtér az itteni

– vallja.