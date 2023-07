Ahogy arról beszámoltunk, a háromnapos hajdúszoboszlói AeroFeszt egyik legnagyobb attrakciója az volt, amikor Varga Viktor ejtőernyő nélkül, 600 méteres magasságból ugrott ki egy helikopterből bungee jumping-kötéllel. A félelmetes mutatványt a földről a fesztivál közönsége is végignézhette szombaton, és most az énekes is mesélt egy kicsit arról közösségi oldalán, milyen érzések kavarogtak benne előtte és közben.