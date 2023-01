– A 2022-es év egyértelműen sikerév Hajdúszoboszlón. Míg 2021-ben 797 ezer 700 éjszakát töltöttek vendégeink Hajdúszoboszlón, 2022-ben már biztos 1 millió 100 ezer felett van a vendégéjszakák száma, ami várhatóan a legkedveltebb vidéki város címre jogosítja fel Hajdúszoboszlót – tájékoztatta a Haont Lévay Enikő, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Iroda ügyvezetője. Hozzátette: A nyári hónapokon kívül az ünnepeken megtelt minden szálláshely, de külföldi küldőpiacaink ünnepei is növelték a látogatottságot, illetve a december 20-tól év végéig tartó időszakra a vendégeknek időben kellett foglalni ahhoz, hogy az ünnepeket Hajdúszoboszlón tölthessék.

Mint elmondta, a külföldi vendégek tekintetében is azt tapasztalták, hogy a főbb küldőpiacaikról – Lengyelország, Románia – visszatértek a vendégeik. Országos szinten nézve is Hajdúszoboszló volt a legnépszerűbb augusztusban a lengyel vendégek körében, és a román vendégek különösen a nemzeti ünnepeik idején nagy létszámban érkeztek Hajdúszoboszlóra. – A főbb küldőpiacok vendégei mellett meg kell említeni a német, szlovák, cseh, egyéb európai uniós és moldáv vendégeket is. Az átlagos tartózkodás 3-4 éjszaka, de a német és moldáv vendégek több mint 7 éjszakára érkeznek. A jelenlegi szállodafejlesztések elsősorban fűtéskorszerűsítésre irányulnak, hiszen a szoboszlói szállodák iránt télen is nagy a kereslet. A rentábilis üzemeltetés érdekében azok a szállodák, amelyek nem oldották már meg korábban az ezirányú fejlesztést, rövid időn belül megvalósítják ezeket a beruházásokat – fogalmazott.

Élményekben gazdag kikapcsolódás

Az ügyvezető kiemelte, Európa legnagyobb fürdőkomplexuma mágnesként vonzotta a vendégeket, de az egyéb programok, attrakciók, a szálláshelyek széles skálája is hozzájárult a város népszerűségéhez. – A „Szoboszlói Nyár” 2022 programsorozat keretében – a fürdőkomplexum mellett – pezsgő nyári hangulattal vártuk a Hajdúszoboszlón pihenni és szórakozni vágyó vendégeket és a helyi lakosokat – tette hozzá. Hangsúlyozva: népi- és modern táncok, népzene, klasszikus és modern zenei előadások, hagyományőrzők, kézműves bemutató, irodalmi könyvajánló, látványos sportprogramok, kóstolóval egybekötött gasztronómiai bemutatók, térségünk kincseinek bemutatója, történelmi játszótér nyújtott élményekben gazdag kikapcsolódást a családok számára. A szabadtéri színpadon koncertek és színházi előadások is színesítették a nyári programokat. A gasztronómiai fesztiválok is sok érdeklődőt vonzottak.

– Még mindig újdonságként hatott a Prémium Zóna és a Bocskai Múzeumon belül a Fejedelmi Kincstár. A Prémium Zóna 2021 nyarán nyílt meg Hajdúszoboszlón, egy új, attraktív szabadtéri wellness fürdő a Hungarospa területén belül, mely kiegészítő szolgáltatásként érhető el a fürdő látogatói számára. A Prémium Zóna ötcsillagos minőségi igényeket elégít ki szemet gyönyörködtető, különleges látványelemeivel, egyedi vízi élményekkel és kényelmi wellness szolgáltatásokkal – jegyezte meg. Kiegészítve: a Bocskai Múzeum Fejedelmi Kincstár nevű új épületében a hajdúkat Szoboszlóra telepítő Bocskai István erdélyi fejedelem koronájának és jogarának a nemes és hiteles másolatait tekinthetik meg a látogatók. A Fejedelmi Kincstár sok vendég számára fő attrakció is lehet. A beruházás jól illeszkedik a fejlesztési prioritások azon kategóriájába, mely a kínálat diverzifikációját, az egészségturizmust kiegészítő turisztikai termékek fejlesztését, a négyévszakos programlehetőségek megteremtését célozták meg.

