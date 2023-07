Várhatóan július első hetében az Országgyűlés elfogadja a 2024-es évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. A jövő évi büdzsé fókuszában – reagálva a szomszédban dúló háborúra és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségekre – a rezsivédelem és a honvédelem áll. A részletekről, valamint a Debrecent érintő tételekről és az ellenzék reakciójáról Pósán László országgyűlési képviselőt kérdeztük.

– Az történt most is, mint amit az elmúlt tizenhárom évben láthattunk: az ellenzék világvégét vizionál, összeomló gazdaságról beszél, és már-már fokozhatatlan mértékben pocskondiázza a kormány által készített költségvetési tervezetet minden alapot nélkülöző számadatokkal dobálózva – fogalmazott Pósán László országgyűlési képviselő. Hozzátette: az elmúlt évek számtalanszor bizonyították, hogy ezeknek sorra az ellenkezője következett be, ugyanis a gazdaság erősödött, egymillió új munkahely létesült, csökkent a munkanélküliség.

Az ország költségvetését leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, mint egy családi költségvetést. Vannak meghatározott bevételek, s vannak meghatározott állami feladatok, melyeket az államnak finanszíroznia kell. Az elmúlt több mint egy évtized alatt a magyar költségvetés folyamatosan nőtt

– magyarázta. Mint kifejtette, a kisebb költségvetés esetén a GDP-ből nagyobb arányt kell az államnak a kötelező feladataira fordítania. Nagyobb költségvetés esetén természetesen az arányszámok alacsonyabbak. Összegszerűen viszont sokkal több pénzt fordít az állam az egészségügyre, az oktatásra és a szociális feladatok finanszírozására, mint tíz esztendeje. – Köszönhetően annak, hogy jól teljesít a gazdaság, sokkal több pénzt lehet fordítani a kötelező feladatok mellett például a gazdaságfejlesztésre vagy a családtámogatásokra – tette hozzá. Példaként említette, hogy 2010 óta folyamatosan nőtt az orvosok bére, jelentősen fejlődött az egészségügyi infrastruktúra.

A családok védelme a fókuszban

– A szomszédban zajló háború miatt nyilvánvalóan az ország védelmi kiadásai sokkal inkább indokoltak, mint tíz évvel ezelőtt. Azt hozzá kell tenni, hogy ez sem egyik évről a másikra történik, hiszen a NATO-tagországoktól elvárás, hogy a GDP 2 százalékát kell hadügyi kiadásokra fordítani – jegyezte meg. Hasonlóan kiemelt rész a családtámogatások rendszere, amelyben változtatásokat eszközölne a kormány. Egyik ilyen, hogy a nagyvárosokban a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) megszűnik. A falusi csok viszont megmarad, s várhatóan növelik a támogatás mértékét. – A babaváró szintén egy jó konstrukciónak bizonyult, ott is várható a családoknak kedvező változtatás – emelte ki. Hangsúlyozta: a tervezett jövő évi költségvetés garantálja a nyugdíjak értékállóságát is, továbbá, amennyiben a gazdasági növekedés meghaladja a 3 és fél százalékot, akkor nyugdíjprémiumot is ad az állam.

Forrás: Kálmán Zsolt

– Látható, hogy a lakosság minden tagja érdekelt abban, hogy a gazdaság növekedjen. Ezért is igyekszünk minden kapcsolati rendszert ennek érdekében kihasználni. De ez megint csak egy olyan terület, amit az ellenzék szisztematikusan támad. Sajnos ebben is tetten érhető, hogy idegen érdekeket szolgálnak, amikor külföldi nagyvállalatok magyarországi beruházásait támadják – mondta Pósán László. Hangsúlyozta, ezzel kifejezetten a magyar gazdaság ellen dolgoznak, az ország teljesítőképességének lassításán, közvetlen fenyegetve az állami bevételek, elosztható források gyarapodását. – Ezt láthatjuk Debrecenben is, amikor helyi ellenzéki erők 21. századi, zöldtechnológiai beruházásokat támadnak – mutatott rá. Hangsúlyozta, ha a város bevételeit növelő beruházásokat ellehetetlenítik, akkor annak a lehetőségét gátolják egyebek mellett, hogy minél több helyen, minél előbb épüljenek aszfaltozott utak a városban. Közvetve a lakossági igények stabil kiszolgálásának lehetőségét veszélyeztetik.