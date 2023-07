Országossá növelnék a kezdeményezést

Az akció sikerén felbuzdulva pedig úgy döntöttek, hogy országos programmá szervezik a kezdeményezést, amelybe bárki bekapcsolódhat. – A mostani átadón a Létai Levendulás képviselőjével, Adomán Mónikával hoztunk csokrokat, de ezen hétvégén a Vénkerti Levendulás is szervezett csokorszedést, akik mindezeken kívül levendulaolajat és levendulavizet is felajánlottak – sorolta. A vármegyén kívül pedig Győr-Moson-Sopronból és Kaposvárról is jelezték, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez. Hozzátette, egy olyan internetes felület kialakítását tűzték ki célul, ahol egymásra találhatnak a felajánló kertészetek és azok a szervezetek, akik szívesen fogadják a felajánlásokat.