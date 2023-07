Az ország minden tájáról, például Keszthelyről, Karcagról és Debrecenből is érkeztek gyerekek a RoboKaland nyári táborába, amely egy igazi ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely. Az országjáró eseményen - amely most Debrecenben állomásozott – a lelkes kisiskolásoknak két high-tech céget is bemutattak a szervezők.

A Sensirion Hungary Kft. és az NI Hungary Kft. telephelyén megtartott gyárlátogatások alkalmával a gyerekek testközelből is megismerhették a természettudományok, a technológia és a robotika legérdekesebb kihívásaira adott gyakorlati válaszokat.

Elsőként a Sensirion Hungary Kft. termékeivel, többek között az egészségügy számára kiemelten fontos szenzoraival ismerkedhettek meg a résztvevők. Ábrahám László ügyvezető és Ladányi Máté folyamatmérnök kalauzolásával betekintést nyertek a svájci cég kimagasló munkakultúrájába, valamint megismerhették az Európában is egyedülálló, wafer back end technológiával előállított szenzor chipek gyártási folyamatát.

Nagyon nagy sikert aratott a debreceni vállalat kabalaállatának, Teddy macinak bemutatója is, amelynek köszönhetően az egészségiparban nélkülözhetetlen gázáramlásmérő szenzor működése vált még érthetőbbé.

A következő helyszínen Reményi Gábor, az NI Hungary Kft. képzési vezetője, programmenedzsere prezentálta az amerikai cég sokrétű termékpalettáját. A szakember - a nyári tábor idei mottójának megfelelően - külön kitért arra, hogy az NI globális cégként is, mennyire fontos értéknek tartja a környezettudatoságot és újrahasznosítást. A gyerekek nemcsak az ólommentes forrasztást, vagy a chipgyártás érdekes részleteit ismerhették meg, hanem azt is megtudhatták, hogy miért fontos, hogy egy szelektív hulladékgyűjtés során a műanyag poharakat egy speciális tároló edényben gyűjtsük. A látogatás végén pedig az NI által támogatott és szerkesztett gyakorlatorinetált, technikai tankönyveket kaptak ajándékba.