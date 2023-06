A Debrecziner Gourmet Fesztivál közönségét a találkozó hagyományaihoz híven idén is változatos programkínálat várja a Nagyerdőn. A fesztivált június 16. és 18. között, péntektől vasárnapig olyan szempontok alapján hívták életre a szervezők, hogy a kulináris élmények mellett kulturális-szórakoztató programokból is válogathassunk. Lesz Gasztro Stand up Janklovics Péterrel, látványos marhabontás, retro-gasztro-plakátkiállítás, valamint színpadra lép a népszerű Blahalousiana és a Konyha Zenekar is. A Kultúrfalatozóban élőfestésben lehet részünk, és Gasztronómia a képzőművészetben címmel árul majd el érdekességeket Sepsey Zsófia művészettörténész. A programokról részletesen a fesztivál közösségi oldalán és honlapján lehet tájékozódni.

HBN