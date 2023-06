Paál Boglárka, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék harmadéves hallgatója nyerte idén a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete Ifjúsági Sajtódíját, az év online diákmédiuma címet pedig a kommunikáció- és médiatudomány szak hallgatóinak blogja, a Médiagrund kapta. A Debreceni Egyetem hallgatóinak lapja, az Egyetemi Élet is dobogós helyet szerzett: a harmadik helyen végzett a Tehetségkutató Diákmédia Pályázaton.

Az elismeréseket Budapesten, a május 25-26-án rendezett 30. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál keretében vehették át a díjazottak. Az Ifjúsági Sajtódíjat a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) alelnökei, Balázs Géza és Szayly József alapították 1997-ben, amelyet minden évben egy-egy tehetséges fiatal újságírónak ítélnek oda – számolt be a Debreceni Egyetem honlapja.

Paál Boglárka, a Debreceni Egyetem harmadéves hallgatója már évek óta próbálgatja szárnyait a médiában. Kommunikáció szakos hallgatóként ez persze elvárás is, de pályázati anyaga alapján jól látszik, hogy nem eredménytelenül. Gyakornokoskodott már az Indexnél, jelentek meg írásai az f21-en, a Médiagrundon és a Kortárs Online-on is, munkái hamarosan a DUE Tallózóban is olvashatóak – áll a DUE hivatalos oldalán.

Paál Boglárka jutalma, hogy kedvezménnyel vehet részt a DUE 2023-as Tartalomkészítő, újságíró és blogger táborában.

– Hallgatóink sikere egyben a tanszék munkájának eredményességét is jelzi, hiszen az oktatás során – alap- és mesterképzésben egyaránt – kiemelt szempont, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett a szakmában dolgozó újságíróktól gyakorlati kurzusok keretében szerezzenek ismereteket mind az írott, mind az online sajtó terén, megkönnyítve ezzel is a diplomaszerzést követő pályaválasztást és elhelyezkedést – nyilatkozta az egyetemi portálnak Oláh Szabolcs, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék vezetője.