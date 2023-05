A Zöld Kör és a hajdúböszörményi Margaréta Kertészet munkatársai két virágos magaságyással gazdagították a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI telephelyeinek udvarát – számolt be közösségi oldalán a Zöld Kör egyesület. A kertészkedésbe az iskola tanulóit is bevonva, külön színes növényekkel tarkított kiskertet kapott az alsó és a felső tagozat épületének udvara is a hajdúsági kisvárosban. A virágültetést követően a tanítási idő végeztével az egyesület munkatársai az intézmény nevelőtestülete által kiválasztott szülőket zöldség palántákkal ajándékozták meg, az otthoni gazdálkodást és a több gyermeket nevelő helyi családokat segítve.

HBN