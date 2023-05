Ahogy minden évben, ezúttal is falugyűlést tartanak Földesen, a rendezvény az Árpád mozi színháztermében lesz május 9-én, kedden 18 órakor. A nagyközség lakói tájékoztatót hallgathatnak meg a település aktuális kérdéseiről, a folyamatban lévő és tervezett beruházásokról, így az ivóvízminőség-javító beruházásról is. Fontos napirendje lesz a falugyűlésnek a 2023. évi költségvetés lehetőségeiről, a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal munkájáról szóló polgármesteri tájékoztató. A gyűlésen most először köszöntik az újonnan Földesre költözött lakosokta.

