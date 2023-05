Naponta átlagosan hetvenen szenvednek el hirtelen szívhalált Magyarországon. A DKV a tavalyi évben összesen mintegy 200 alkalommal kérte a mentőszolgálat segítségét utasrosszullét miatt. Ezért a debreceni vállalat és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezete együttműködésének újabb állomásaként a társaság három telephelyén alakított ki Élet Mentő Pontot. Mindezzel egyidőben összesen 80 dolgozó vállalta önként, hogy részt vesz a kezdeményezéshez kapcsolódó képzésen. A részletekről hétfő délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a debreceni tömegközlekedési vállalat Petőfi téri indítópontján.

Debrecen egy gondoskodó város, és ez nemcsak szavakban, hanem tettekben is érzékelhető. Minden olyan akciót, ami a lakosságnak akár az egészségügyi biztonságérzetét növeli, támogatunk

– hangsúlyozta Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Elmondta, az OMSZ kezdeményezése ugyan 2018-ban indult, azonban már azelőtt is jellemző volt a városban, hogy magánszemélyek, vállalkozások szereztek be, adományoztak közintézeteknek defibrillátorkészüléket. A mentőszolgálat kezdeményezése ettől azzal több, hogy az életmentéshez szükséges képzést is biztosítják az Élet Mentő Pont programhoz csatlakozók munkavállalóinak. – A gondoskodó város programunk külön is foglalkozik az életmentéssel, hiszen minden tizedikes gyermek, aki a Pósa utcán egészségügyi szűrésen vesz részt, megfelelő életmentési oktatást is kap a mentőszolgálat munkatársaitól – tette hozzá. Céljuk, hogy a fiatalok már köziskolában megszerezzék azt a felkészültséget, hogy egy vészhelyzet esetén segíteni tudjanak. Az alpolgármester tovbbá kiemelte, az országban eddig 30 Élet Mentő Pontot hozott létre az OMSZ, ebből Debrecenben május 23-tól már 11 lesz.