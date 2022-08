A HBZ Kft., az Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel és a Déri Múzeum képviselői vehettek át oklevelet az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) a múzeum Munkácsy-termében hétfőn délelőtt.

Dr. Korcsmáros Ferenc, az OMSZ regionális igazgatója szerint Magyarországon eddig nem volt példa arra, hogy egy alkalommal három Élet Mentő Pontot adjanak át.

– Hazánkban évente 16 ezer, naponta 70 honfitársunk esik hirtelen szívhalál áldozatául. A túlélési esély legfőbb záloga, hogy az újraélesztés minél korábban megkezdődjön. Egy defibrillátor jelentősen, 60 százalékkal növeli az életben maradás lehetőségét. Az OMSZ 2018-ban indította útjára a programot, melynek lényege, hogy a társadalmi szerepvállalás tükrében a cégek, közintézmények megteremthessék a hirtelen szívhalál csökkentésének lehetőségét. Ennek érdekében saját forrásból be kell szerezniük egy defibrillátort, ezt követően a mentőszolgálat biztosítja az újraélesztéshez szükséges szakmai képzést – mondta az igazgató.

Forrás: Molnár Péter

Korcsmáros Ferenc kiemelkedő teljesítménynek nevezte, hogy az országosan jelenleg 15 Élet Mentő Pontból immár hat Hajdú-Biharban működik.

– A szívproblémákat okozó metabolikus szindrómát az elhízás, egy kezdődő cukorbetegség, a megnövekedett koleszterinszint és a stressz együttesen váltja ki. Ez azonban nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat is érinti. A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetben éves szinten 18 ezer gyereket vizsgálunk EKG-val. Sajnos eddig hat olyan tanulót találtunk, akinek pacemakert kellett beültetni. A vizsgálatok mellett oktatást is végzünk, minden tizedikes debreceni gyermek megtanul újraéleszteni – mondta Papp Csaba. Az önkormányzati képviselő páratlannak nevezte az OMSZ programját.

Úgy fogalmazott, csodálatos dolog, ami Magyarországon ma a mentés területén történik.

Forrás: Molnár Péter

– Cégünk fennállása óta folyamatosan igyekszik támogatni a közegészségügyi sport és kulturális eseményeket. Ezt a hozzáállást néhány évvel ezelőtt a Debrecen Város Mecénása díjjal is elismerték. Számunkra családi és céges szinten is elengedhetetlen a társadalmi felelősségvállalás, ezért a programhoz csatlakozva arra szeretnénk buzdítani a régiót, hogy további Élet Mentő Pontok alakuljanak ki. Hiszen ahogy az OMSZ elsősegély tanfolyamain elhangzott: a legrosszabb, amit tehetünk, ha nem teszünk semmit – mondta Horváth Hanna, a HBZ Kft. ügyvezetője.

Az Aquaticum Hotel 2019 óta birtokában van egy defibrillátornak, azonban megfelelő ismeretek hiányában mindeddig nem tudták használni. Az OMSZ segítőkész mentőseinek köszönhetően azonban a szálloda dolgozói immár magabiztosan képesek kezelni a berendezést.

Forrás: Molnár Péter

– A hotel mellett cégünk egy fürdőkomplexumot is üzemeltet, ahol még nagyobb számban fordulnak meg debreceni, megyei vagy akár külföldi vendégek. Ezért összesen három készüléket szereztünk be, amelyből kettő a fürdőegységekben teljesít szolgálatot. Remélhetőleg sosem lesz rájuk szükség, de ha mégis, immár bátran állunk a feladat elé – tudatta Hevessy Gábor szállodaigazgató.

Dr. Angi Jánostól, a Déri Múzeum igazgatójától megtudtuk, az intézmény 40 önkéntes munkatársa kapott a defibrillátor kezelése mellett alapfokú elsősegélynyújtó képzést.

Forrás: Molnár Péter

Elmondta, a koronavírus-járvány előtti évben százezres látogatószámmal büszkélkedhetett a múzeum, de még a Covid időszakában is 50-60 ezer embert fogadtak évente. Az igazgató szerint így az intézmény mostantól egy még biztonságosabb hely lehet. A Déri Múzeumban használt, 600 ezer forint értékű defibrillátort az NI Hungary Kft. pénzadományának köszönhetően tudta megvásárolni az intézmény.

Forrás: Molnár Péter

– Számunkra fontos, hogy közösen tegyünk Debrecenért és az itt élők biztonságáért. Az elmúlt évben megerősítettük ezt a törekvést, és szorosabbra fűztük a társadalmi ügyekben vállalt szerepünket a várossal. Az NI emellett mindig is fontosnak tartotta dolgozói egészségét is, ezért az évek alatt öt életmentő defibrillátort szereztünk be. Így az OMSZ oktatói segítségével több mint 80 elsősegélynyújtó kollégánk képes szükség esetén beavatkozni – fogalmazott Ferenczi András, az NI Hungary Kft. EHS vezetője.

Hajnal László