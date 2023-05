A helyszínen Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője rámutatott: nagyon sok kollégája érkezett a családjával, ami egyértelműen jó visszajelzés számukra. Elmondta, hogy a látogatók sok hasznos információt is megtudhattak a nap folyamán. Szó esett többek között arról, hogyan telnek a tűzoltók mindennapjai a laktanyában, emellett a helyszíneken próbariasztásokat is tartottak, ezzel szemléltették azt, miként járnak el a szakemberek, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. – Beszéltünk arról, miből alakulhat ki lakástűz, és szó volt arról is, miért fontos például elsőbbséget adni a vonuló tűzoltóknak. Azt is tisztáztuk, pontosan hogyan kell bejelentést tennie egy tűzesetet észlelőnek, és azt is, mi az, ami például műszaki mentésnek számít – sorolta a szóvivő.

A nyílt nap így nem csak a legkisebbeknek, a felnőtteknek is hasznos lehetett. A közvetlen találkozás alkalmával a szakemberektől kérdezni is lehetett, s jól látszik, hogy ez a lehetőség közelebb hozza egymáshoz a civileket és a tűzoltókat. A gyerekeknek pedig akár életre szóló élmény lehet egy ilyen közvetlen találkozás, nem egy óvodás tesz ilyenkor ígéretet: ha nagy lesz, ő bizony tűzoltó lesz.

…és ki tudja? Ha így alakul, egy biztos: megható lesz visszanézni azokat a fotókat, melyeket ma készíthettek a szülők a nyitott laktanyákban.

BBI