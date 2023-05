Hosszú évek munkájával vált Hajdú-Bihar vármegye meghatározó nyári eseményévé a vámospércsi Hajdú Fesztivál. A legkisebb hajdúváros önkormányzata mára egy jól felismerhető brandet épített ki, amelynek eseménykínálatát 2023-ban is meg szeretnék újítani, olvasható az önkormányzat szerdai közleményében.

„Magasra tettük a lécet, a kihívások pedig jöttek: a pandémia legnehezebb időszakában sikerült megrendeznünk a fesztivál profiljába illesztve a Vámos Települések Szövetségének nemzetközi találkozóját, amely szövetségnek városunk is oszlopos tagja. Néhány éve erdélyi testvértelepülésünket, Szilágybagost helyeztük a Hajdú Fesztivál középpontjába. Nem is olyan régen pedig a Hajdúvárosok Szövetségének városai és polgármesterei képviseltették magukat nálunk. Idén, hazánk legnagyobb lovaseseményének, a Nemzeti Vágtának leszünk partnerei azáltal, hogy a vágta egyik előfutamának mi adhatunk otthont, nem is akármilyen körítéssel” – osztotta meg gondolatait Ménes Andrea polgármester.

A „vágta-házigazdaság” ötlete tavaly fogant meg a vámospércsi vezetőség fejében, amikor is személyesen tapasztalhatták meg a Hősök terén megrendezett lovasfesztivál hangulatát. „Vitányi Tamás lótulajdonos Nóra nevű magyar sport fajtájú kancája képviselte Vámospércset a versenypályán, egy nagyméretű pavilonban pedig városunk nevezetességeit állítottuk ki az Andrássy úton. Öröm, hogy hetek múlva újabb nóvumot hozhatunk megyénkbe e rendezvénnyel, aminek egyik fő támogatója Hajdú-Bihar vármegye önkormányzata” – folytatta Ménes Andrea.

A június 17-én megrendezendő, „Hajdú hagyományok nyomában Vámospércs” elnevezésű eseményen fellép a Bagossy Brothers Company, az ABBA Slovakia és a Nemzeti Lovas Színház, ami stílszerűen a csodakanca, Kincsem történetét eleveníti meg.