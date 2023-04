Pótlóbuszok helyett ismét a megszokott menetrend szerint járnak a villamosok május 1-től az ünnepnapokon és hétvégén is, továbbá az autóbuszjáratok menetrendjét is sűríti a DKV Zrt. május 2-tól.

A társaság az utazási szokások mérése érdekében 43 autóbuszra szereltetett fel utasszámláló berendezést, ezeknek az adatoknak a folyamatos elemzése alapján sűrítették a járatokat; a legindokoltabb a 19-es, 22-es, 22y-os, 24-es, 24y-os, 25-ös 125-ös, 25y-os, 125y-os, 30-as, 44-es, 46-os, 46Eés 146-os autóbuszjáratok esetén volt.

Minderről kedden sajtótájéjkoztatón beszéltek a cég központi telephelyén.

A város életében az egyik legközpontibb kérdés a közösségi közlekedés, s az elmúlt hónapokban nagyon komoly intézkedéseket kellett hozni annak érdekében, hogy a fenntarthatósága pénzügyi, gazdasági szempontok figyelembevételével is biztosított legyen. A városvezetés a DKV szakmai irányításának javaslata alapján hozta meg a szükséges döntéseket, ilyen volt a járatok ritkítása és a hétvégi villamosközlekedés leállítása. Jelentős megtakarításokat értünk el az akcióval, melyre csak azért volt szükség, mert az elmúlt hónapokban olyan mértékben nőttek meg az energiaköltségek, – legyen szó villamos energiáról, ami a DKV relációjában 2,5-szeresére emelkedett, vagy a dízel üzemanyagköltség tekintetében, ami 86 százalékkal nőtt –, mely nem hagyta érintetlenül a közösségi közeledés területét.

A debreceni közösségi közelekedésnek nagyjából a költségek 30 százalékát fizeti meg a jegyek és bérletek megvásárlásával az utazóközönség, a fennmaradó 70 százalékot pedig a város gazdálkodja ki, veszteségfinanszírozásként a közlekedési vállalat részére, ami nem kis teher. Kötelességünk a fenntartható közlekedés érdekében alkalmanként meghozni a szükséges döntéseket – emlékeztetett a korábbi intézkedések okára Papp László polgármester a sajtótájékoztatón. A buszjáratok sűrítése és a villamosközlekedés kapcsán hangsúlyozta, a lehetőségekhez mérten minél magasabb szintű szolgáltatást szeretnének nyújtani, ezért a városvezetés azt kérte a közlekedési vállalattól, hogy vizsgálja felül a járatszámokat, járatsűrűséget és a villamosközlekedés kérdését. Ennek megfelelően változnak a menetrendek májustól.

Folyamatosan monitorozzák az utasszámot

Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, összesen 43 autóbuszon található utasszámláló berendezés, melyek folyamatosan mérik az utasáramlást. Az elmúlt közel 16 hónapban több mint 90 ezer járatot mértek meg, ennek a feldolgozása folyamatos, s ezekre az adatokra alapozva tudták meghozni a mostani döntéseket is.

– Az elmúlt időszakban az utasészrevételeket is feldolgoztuk, illetve a a munkáltatókkal is tárgyalásokat folytattunk arról, hogy mely járatoknál van sűrítésre igény. A járatoknál figyelembe vettük a déli-keleti és nyugati városrész, valamint az ipari parkok ellátásának növelését is. Ezt követően is folyamatosan fogjuk figyelni az utasáramlást, utasforgalmat, és tesszük meg esetleges javaslatainkat a további menetrendi módosítások érdekében – nyomatékosított Tóth Szabolcs.

A városvezetés és a DKV a fiatalok igényeit is szerette volna figyelembe venni, ezért éjszakai járatokkal segítik őket: májustól péntekenként és szombatonként 3 vonalon, 2-2 járattal járhatnak haza a bulizók.

– Ezek a járatok az üzemzárás és az üzemkezdés közötti időszakot fogják nagyjából lefedni, így éjszaka fél 1-től a keleti-nyugati városrészből, illetve Józsa irányából indulnak, az utolsó autóbuszok pedig hajnal 1:45-kor járnak majd – fűzte hozzá a vezérigazgató.

PTZ