Április 27-én tartotta legutóbbi ülését Hajdúhadház önkormányzata – tájékoztatott közösségi oldalán az önkormányzat. A közzétett videóban Csáfordi Dénes polgármester számol be az ülés legfontosabb témáiról. Ezek között szerepel a város intézményei, a rendőrség és a katasztrófavédelem beszámolóinak elfogadása is. A városvezető elmondta, a munkanélküliség továbbra is alacsony, a lehetőségek elérhetőségét pedig jól mutatja, hogy a közfoglalkoztatási helyeket nem tudják feltölteni. HBN