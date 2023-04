– A regisztrációból már most látjuk, lesznek olyan résztvevőink, akik egy túrát sem hagynak ki az öt év alatt, vagyis ötödször vágnak neki a Hajdú Portyának – osztotta meg Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere. Vámospércs Városi Önkormányzatának portálunkhoz eljuttatott közleményben kifejtik, 2019-ben egy maroknyi szervező – a helyi önkormányzat dolgozói és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület tagjai – arra az elhatározásra jutott, hogy gyalogos teljesítménytúrákat szervezve bejárják a hajdúvárost ölelő mozaikos tájat.

– Tudtuk, hogy településünk tájegységek határán fekszik. Mind a Ligetalja, mind a Hajdúság, mind az Érmellék természeti karaktere némileg más. A más pedig érdekes. Hozzászoktattuk lábunkat a szülőföldhöz. A bejárt, a sétálva, rácsodálkozva, emberi léptékben haladva megismert táj, növény- és állatvilág lelkesítően hatott a résztvevőkre. Minden egyes helyszín a természeti adottságokon túl történelmi vonatkozásokat és sok-sok emberi sorsot is magába foglal. Évről évre egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez – ismertette Ménes Andrea.

A leendő portyázók ezúttal a település északi és észak-keleti régióit járják be, egy szakaszon az Alföldi Kéktúra útvonalán haladva. – Kiemelt célpontunk megyénk legősibb temploma, a nyíracsádi református istenháza, itt rendezzük be az egyik megállót is. Összekapcsoljuk a kulturális örökség megismerését a testmozgás örömével. A résztvevők hallani fognak a közeli buzitapusztai Vécsey-kúriáról is, beleértve a kúria mellett nevelt teknősök történetét is. Nosztalgiával térünk vissza a Sándor-tanyára, hiszen 2019 után újra a szentannapusztai vendégváró helyen keresztül visz az utunk – mutatta be a túra kiemelt pontjait Somogyi László Gábor alpolgármester.

A 2023-as Hajdú Portyát két távon (15 km, 30 km) hirdetik meg a szervezők. A túrára regisztrálni (név, választott táv, telefonszám és mail-cím megadásával) a [email protected] címen lehet. Az indulásig Vámospércs város Facebook-oldalán folyamatosan jelennek meg kedvcsináló és ismeretterjesztő leírások a portya útvonaláról.