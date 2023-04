Az utolsó, negyedik felvonásához ért március 27-31. között az az Erasmus-projekt, melyet a vallás és a vallásoktatás témájában tartottak a debreceni Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskolában.

Az iskola tájékoztatása szerint a partnerintézmények bemutatkozó prezentációi után 4 ország diákjai alkottak vegyesen csoportokat, és egy 120 darabos puzzle-t raktak ki. A négy puzzle különböző vallások templomait rejtette: katolikus, református és ortodox templomot, illetve egy mecsetet.

Tárczy Beáta tanárnő angol nyelven tartott egy bibliaismeret-órát, összehasonlította a katolikus és a református vallásokat, valamint keresztrejtvényt állított össze a csoportoknak. Tóth Ervin tanár segítségével a résztvevők egy izgalmas Kahoot-kvízben mérhették össze tudásukat, de volt még feladat a Wordart és a Crossword Lab felületén is. A debreceni diákok nagyon kreatívak voltak, és a projekt termékeként több digitális kirakót, digitális rajzot készítettek.

A programot kirándulások is színesítették, a tanulók a poroszlói Ökocentrumban, a Hortobágyi Nemzeti Parkban és Budapesten is jártak. Debrecenben angol nyelvű idegenvezetés mellett a Nagytemplomba, majd a Református Kollégiumba látogattak el, de útba ejtették a Piac utcát és a Nagyerdőt is, ahol a diószegis diákok angol nyelven kalauzolták román, macedón és török vendégeiket. Az Agóra Tudományos Élményközpontba is eljutottak, ahol érdekes kísérleteket láthattak, és megtekintettek egy csillagászati kisfilmet is, mindent angol nyelven.