A zöldek is az akkumulátorgyártást szorgalmazzák

Frans Timmermans, az európai zöldmegállapodásért felelős uniós biztos is a tömeges akkumulátorgyártást szorgalmazza a Világgazdaság cikke szerint.

Az uniós politikus a környezetkímélő közlekedés elterjedése mellett az európai autók versenyképessége miatt is sürgetné az akkumulátorgyárak terjedését. Rámutatott, a kínai autógyártók 2023 végéig nyolcvan új modellel törnek be a piacra, emellett az Egyesült Államok és India is jelentős terjeszkedésbe kezdett az elektromobilitás terén.

Timmermans emellett azt is hangsúlyozta, hogy az elektromos autóknak mindenki megfizethetőnek kell lenniük, és elterjedésüket nem gátolhatja az, hogy luxuscikkek maradnak.

A változás elkerülhetetlen, de gondoskodnunk kell a társadalmi igazságosságról

– mondta.