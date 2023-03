A migráció különböző arcai elevenednek meg azon a kiállításon, melyet a Mathias Corvinus Collegium Debreceni Képzési Központjában nyitottak meg kedd este. A tárlaton Gyurkovits Tamás fotográfus és Jászberényi Sándor újságíró, haditudósító alkotásai láthatóak, akik a Szerb és Ukrán határnál, valamint az Uganda-Kongó határnál és Kairóban készült képeit hozták el a cívisvárosba.

A kiállítás kapcsán az est folyamán kerekasztal-beszélgetésen meséltek a képeikről, a munkájuk során szerzett tapasztalataikról, élményeikről, olykor nehézségekről.

Jászberényi Sándor több mint 10 éve él Kairóban, s tapasztalatai szerint elképesztően erős a migráció Észak-Afrikának a központjában. – Kairóban zárt be az egyik utolsó rabszolgatartó piac az 1900-as évek végén, de tévedés, ha azt hisszük, ezzel a rabszolgatartás, mint intézmény is eltűnt. A szudáni menekülteket – akik főleg nők és gyerekek – azért viszik Kairóba, hogy érdekházasságok köttessenek, vagy olcsó munkaerőként dolgoztassák őket. Ezek a nők napi egy étkezésért cserébe dolgoznak 16 órákat, miközben a gyerekeik nem kapnak enni és éheznek – avatta be a hallgatóságot a közel-keleti valóságba a fotóriporter, aki beszélt a migráció veszélyeiről is, mely Európát fenyegeti, mindezt nem ideológiai megközelítéssel, sokkal inkább a valódi problémára mutatva. Mint mondta, az 1960-as évek óta elképesztő népességrobbanás történt Afrikában: Egyiptom lakossága most körülbelül 100-110 millió főből áll, de ez a szám a becslések szerint 2050-re 150 millió lesz. Ennek hatására előbb-utóbb el fog jönni az az idő, amikor Egyiptom nem tudja majd etetni a saját népét.

Nigériában az 1960-as években 60 millióan voltak, most 200 millióan élnek ott – mutatott rá Jászberényi Sándor, aki szerint az afrikaiak látják a tévén keresztül, hogy milyen az életszínvonal máshol, s elég egy krízishelyzet, valamilyen természeti katasztrófa, hogy egy jobb élet reményében meginduljanak Európa irányába.

Bizonytalanság és boldogság a képeken

Gyurkovits Tamás a kiállításon látható fotói kapcsán elmondta, a migrációt sokféleképpen meg lehet mutatni, de meggyőződése, hogy nemcsak a drámának van kommunikációs értéke, hanem a pozitív dolgoknak is. – Az egyik képben azt örökítettem meg, ahogy egy fiatal ukrán lány a macskájával megérkezik hazánkba. Látszik rajta, hogy boldog, örül, hogy megérkezett egy biztonságos országba. Ennek ellentére a másik képem, ahol egy nő a lányával látható, az édesanya kezében egy mobiltelefon, melyen a fronton lévő férjét mutatja, akiről azt sem tudja, él-e még? Az utóbbi munkám jól bemutatta azt a helyzetet, ami a háború kezdete óta jellemző: sokan élnek bizonytalanságban, vajon él-e még a párjuk, gyermekük apja?