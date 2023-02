Remek egészséggel, memóriával, korát letagadhatva töltötte be 90. életévét Nagy Sándor, aki Hajdúsámsonban született 1933. február 14-én.

Sanyi bácsi nehéz gépkezelőként dolgozott fiatalon, először a vasútnál, a TIVIZIG-nél, majd a Hajdú-Bihar megyei építőipari vállalatnál. Panelházakat építettek, ő az emelőgépeket, darukat kezelte, irányította. A katonaságot a szerb határnál töltötte, mint határvadász. Az 1956-os forradalom idején felrendelték őket Budapestre és a Lakihegyi rádióállomást védték.

– Szerencsénk volt, hogy az oroszok nem lőttek a tankokkal az adóállomásra, hiszen akkor mindannyian odavesztünk volna – emlékezik vissza Sanyi bácsi.

Az ostrom után a pécsi laktanyában szolgált, ahol le is szerelt. – Innen gyalog jöttem haza Hajdúsámsonba, a mennyasszonyom már várt, akivel 2 hét múlva össze is házasodtunk – osztja meg velünk. Feleségével, Piroskával 61 évig éltek együtt szeretetteljes házasságban. Szerelmükből két gyermekük született, Piroska és Anikó. A szépkorú 5 unoka, 6 dédunoka boldog nagypapája. Anikó lányával és az ő családjával él együtt Sanyi bácsi, de Piroska lánya is rendszeresen látogatja.

A mindennapokat olvasással, keresztrejtvényfejtéssel, tévénézéssel tölti. Aktívabb éveiben kedvenc időtöltése a kertészkedés volt. – Mihelyst kitavaszodik, megmetszem a gyümölcsfáimat, melyeket saját magam oltok – árulja el mosolyogva.

Dandé Melinda