A tavasz közeledtével két napon is betekinthetnek az érdeklődők a Debreceni Nemzetközi Repülőtér kulisszái mögé. A Légiközlekedési Kulturális Központ március 11-ére és 25-ére is szervez egyéni repülőtértúrát. A reptér honlapján található információk szerint óvodás, iskolás csoportok, munkahelyi közösségek számára hétköznapokra is szerveznek repülőtér-látogatást. A túrák díjkötelesek, jelentkezni ezen a linken keresztül lehet.