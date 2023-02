A FIRST LEGO League a világ egyik legnagyobb robotikai versenye, melynek debreceni regionális döntőjére február 11-én kerül sor az EPAM Systems Kft. szervezésében. Az eseményhez idén ismét a Debreceni Egyetem Informatikai Kara biztosítja a helyszínt, a verseny szakmai zsűrizésében pedig az NI Hungary Kft. munkavállalói is segítséget nyújtanak. A rendezvény szabadon látogatható lesz a teljes nap folyamán.

Az esemény mögött álló szervezők fő küldetése a STEM oktatás (a Science Technology Engineering Mathematics, egy olyan oktatási struktúra, amelynek célja, hogy a diákok játszva tanulhassák a reál és természettudományi tárgyakat – a szerk.) népszerűsítése, valamit a 4-16 éves kor közötti fiatalok kritikus gondolkodásra, illetve csapatmunkára tanítása, miközben olyan ismeretekre is szert tehetnek, melyek a jelen és jövő valós kihívásaira készítik fel őket. A verseny nemzetközi szinten évente több mint 450 ezer diákot vonz be a világ több mint 110 országából. Az EPAM idén is a HelloWorld Egyesülettel dolgozott együtt, hogy február 11-én Debrecenbe elhozza a verseny regionális döntőjét.

A versenyek felépítése egyszerű, a felkészülés azonban már annál nehezebb. – A csapatoknak egy-egy robotot kell építeniük LEGO elemekből és LEGO technológiák felhasználásával. Ezt a robotot programozzák úgy, hogy önmagától oldjon meg egy sor feladatot a két és fél perces robotfutam során. A FIRST LEGO League azonban sokkal több egy robotversenynél, hiszen a versenyzőknek a robot fejlesztése mellett a dokumentálásra, a tesztelésre, a stratégiai tervezésre is figyelniük kell, miközben javulnak a csoportmunka, a prezentációs és a problémamegoldó képességeit is – ismertette a verseny részleteit Molnár József, a HelloWorld Egyesület projektvezetője.

Az ilyen formában immár második alkalommal megrendezett regionális döntőre 13 csapat jutott be az ország különböző tájairól, valamint a határon túlról is. A regionális fordulókból a legjobb csapatok juthatnak be a nemzeti döntőbe, ahol pedig már az FLL világversenyein való részvétel a tét.

– Már az elmúlt pár évben is megtapasztalhattuk, hogy Magyarországon is egyre nő az igény a magasan képzett mérnökökre, illetve szoftverfejlesztő szakemberekre, akik képesek innovatívan gondolkodni és csapatban dolgozni. Az FLL-ben résztvevő csapatok pontosan az ehhez szükséges képességeket sajátítják el már fiatal korban és játékos módon. Az EPAM büszkén áll ilyen kezdeményezések mögé, hisz saját eKids programjainkon is hasonló értékek mentén működünk – emelte ki Vinkó Bence, az EPAM Hungary ügyvezetője.

A tavalyi évhez hasonlóan a szakmai zsűrizésben az NI Hungary Kft. kollégái is részt vesznek majd. Mind az NI, mind pedig a helyszínt biztosító Debreceni Egyetem Informatikai Kara osztozik az FLL vízióján és célkitűzésein.

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara örömmel ad helyet egy olyan versenynek, melynek célja a kritikus gondolkodás és a csapatmunka képességének elsajátítása, hisz erre a kar is nagy hangsúlyt helyez oktatási tevékenysége során. Hajdu András, az Informatikai Kar dékánja szerint azzal, hogy a Debreceni Egyetem Informatikai Kar mint a térség meghatározó informatikai tudásközpontja a tavalyi évhez hasonlóan újra otthont adhat a FIRST LEGO League világversenynek, a fiatalok megismerhetik az informatikai pályát és a kar modern infrastruktúráját, így várhatóan kedvet kapnak majd ahhoz, hogy nálunk folytassák a tanulmányaikat.

További részletek az esemény Facebook-oldalán.