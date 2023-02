Jó hírt közölt a debreceni autósokkal pénteken a DKV: friss Facebook-posztjuk szerint

a Rakovszky Dániel utcán befejeződtek az aszfaltozási munkák, az érintett útszakaszt délután 16 és 17 óra között adják át a gépjárműforgalomnak.

A Debreceni VÍzmű Zrt. a Haont arról tájékoztatta, hogy a radaros vizsgálat helyszíni és elsődleges részletes elemzése nem mutatott semmilyen hibát.

Mint ismert, az útszakasz alatt két bekötővezeték is eltört, emiatt szakadt be az úttest egy autót is elnyelve január 12-én. A javítási munkálatokhoz három méter mély gödröt kellett ásniuk a szakembereknek, a hiba kijavítása után pedig az aszfaltozás is elkezdődhetett ezen a héten kedden.

A DKV tájékoztatása szerint szombaton üzemkezdettől a 4, 5, 5A jelzésű trolibuszok és a 16-os, 21-es jelzésű autóbuszok újra a megszokott, eredeti útvonalon közlekednek majd.