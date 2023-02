A Hortobágy-Halastóhoz, egy délelőtti sasles túrára invitálja a kíváncsiakat a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. Február 25-én, szombaton 10 órától a közel három és fél órás programon közelebbről is megismerkedhetünk a fokozottan védett rétisassal, mely a legnagyobb Hortobágyon fészkelő ragadozó madár. A szárnyak fesztávolsága meghaladhatja a két métert és a tojó súlya elérheti a 4-5 kilogrammot. A Hortobágy jelentős a Kárpát-medencében telelő rétisasok számára is, így télen a hazai fészkelő állomány feldúsul északról, északkeletről érkező telelő példányokkal. Legszívesebben vizes élőhelyek közelében tartózkodnak, megfigyelni őket is itt van a legnagyobb esély, de gyakran láthatók a rövid füvű szikes pusztán is.

Egy gyalogtúra révén eljuthatunk olyan helyekre, ahol a sasok nagy eséllyel kerülnek szem elé napközben. Állványos távcsővel kis szerencsével megfigyelhetjük őket, és bepillantást nyerhetünk rövid időre viselkedésükbe, valamint táplálkozási szokásaikba is. Mindamellett természetesen a halastavak téli élővilágával is megismerkedhetnek a kilátogatók. A részvétel díjköteles.

HBN