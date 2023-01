Csütörtök délelőtt csőtörés miatt beszakadt az útburkolat Debrecenben, a Rakovszky Dániel utcán, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei teljes útzárat vezettek be a főút Benedek tér és Ótemető utca közötti szakaszán.

A közút közleménye szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, addig is az autósok megváltozott forgalmi rend szerint közlekedhetnek a térségben.

A helyreállítási munkák alatt a Hajnal utca–Faraktár utca csomópontban a meglévő forgalmi rend a személygépjárművek számára változatlan marad, a tehergépjárművek forgalma azonban az Árpád tér irányába a Faraktár utca (48-as főút), a Hajnal utca (4-es főút) és Kossuth utca (CENTRUM) felől is tiltott. A Benedek tér-Munkácsy utca kereszteződéstől az Árpád tér irányába minden jármű forgalma tilos. Be lehet kanyarodni a Munkácsy utca felé jobbra, illetve a Munkácsy utca irányából a lezárás idejére a balra kikanyarodás a Hajnal utca irányába is megengedett, ahogy a Dobozi utcáról a Hajnal utca irányába is zavartalan marad a forgalom.