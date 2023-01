– Sajátos katonai intézmény volt a munkaszolgálat, amelynek tagjait „lapátosoknak” is hívták. Saját polgári ruházatukat legfeljebb egy csákó egészítette ki. „Fegyverük” általában a lapát volt, leg­gyakrabban munkavégzéssel – például lövészárokásással – teljesítettek szolgálatot. Különböző társadalmi csoportokból sorozták őket: volt, akit származása, vagy nézetei alapján vonultattak be, de volt, akit a helyi hatalom tartott antipatikusnak – emelte ki a szakember. Neves, ismert személyiségek is kerültek a munkaszolgálatosok közé. Így például Rejtő Jenőt szintén munkaszolgálatosként érte a fagyhalál 1943. január 1-én.