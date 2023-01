A tavalyi esztendő országos sikert hozott a fiatalnak. Keresztapja és az iskolája kérésére 2022-ben benevezett a Szakma Kiváló Tanulója versenyre, ahol kétszáz nevező közül végül országos első helyezést ért el. A megmérettetésen komplett fűtésrendszert kellett összeraknia.

– A Povolny Ferenc Szakképző Iskola tanulójaként volt arra lehetőségem, hogy érettségivel víz- gáz- fűtésszerelői szakmát végezhessek el. Sajnos a műszaki egyetemet két félév után abbahagytam, ezt az alkalmat pedig nem akartam kihagyni. Keresztapukám hívta fel a figyelmemet, ő szakoktató volt ott akkor. Látták a tehetséget, az ügyességet nálam, így azt mondta az igazgató, ha nevezek az országos szakmai versenyre és eljutok a döntőig, elengedik az utolsó félévemet. Jól hangzott – osztotta meg Balázs a történetet. A fiatal az országos címnek köszönteően több állásajánlatot kapott.

Balázs hobbija és szenvedélye az autók, valamint a motorok építése. – Szintén keresztszüleimtől jött – mint a víz- gáz- fűtés és a villanyszerelés – a kulcsolás, a szerelés szeretete. 16 éves koromban szülői engedéllyel már jogosítványom volt, és hozzám került egy 20 éves Volkswagen Passat, melyet szinte teljesen, saját kezűleg átépítettem. Járok vele hazai és külföldi versenyekre, kiállításokra, több kupát, oklevelet, elismerést hoztam már haza. Most Németországból jött meghívásom. Motorom is van, azokat is szoktam építeni – sorolta a fiatal, és elmondta: mindig próbált az önállóságra törekedni.

Nem tudott elszakadni a zümiktől

Ennyi értékes szakma mellett van még egy dolog, amivel teljesen kitölti az életét. Ez a méhészkedés. – Mint kiderült, dédnagyapám és az ő felmenői is méhészkedtek, viszont két generáció kimaradt. Most én folytatom a családi tradíciót – mondta el Balázs, hozzátéve, mindig is a kihívásokat kereste az életében. Ahogy fogalmazott: nem az irodában szeret ülni, hanem alkotni vágyik. A férfi méhek iránti szeretete 16 éves korában kezdődött. Akkoriban egy ismerősének kérésére Sámsonkertben fogadott be egy méhcsaládot kis időre. Eleinte nézegette az állatokat, majd egyre közelebb került hozzájuk. Mikor visszaadta a családot, hiányzott neki, hogy nincsenek ott a méhecskék. Egy egész nyarat a barátjánál töltött, hogy tanítsa, oktassa a méhészkedésre. – Minden nap betekertem Debrecenbe, hogy megtanuljak mindent a gazdától – emlékezett vissza. Sikersztori lett az övé, hiszen jelenleg 30 saját méhcsaládja van a sámsoni fiatalnak. – Sok munka van vele, de szeretem csinálni – mondta.

Mézei – melyeket adományként, nemes célokra is fel szokott ajánlani – 2021-ben már aranyminősítést kaptak. – Ez egy háromfordulós zsűrizés. Elsőként szemrevételezik, majd laborba küldik a mézet, megkóstolják és bírálják a színét, a sűrűségét és a csomagolást. Egy évre kapjuk meg a címet, amelyet egy matricával lehet feltüntetni az üvegcsén – részletezte a méhész. Termékeit egész Hajdú-Bihar vármegye területén értékesíti, de eljutott már lengyel és francia földekre is. Folyamatosan próbálja fejleszteni a tevékenységét, nemrégen üvegező helyiséget alakított ki Sámsonkertben, a tervei között pedig szerepel, hogy üvegezőgépe és 45 méhcsaládja legyen. Mint mondta, a jövőben is mindent megtesz majd azért, hogy sikeres legyen.

Dandé Melinda