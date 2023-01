Pima kell – lényegretörő, frappáns kétsoros fogadta a járókelőket kedd reggel egy hóval borított autó motorháztetején Debrecenben, a Dessewffy utcában. Olvasónk nem volt rest, elküldte a fotót szerkesztőségünknek azzal a kérdéssel, hogy mire gondolhatott a költő!?

Nos, a pima a google szerint egy megye az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül Arizona államban található. Megyeszékhelye Tucson. Lakosainak száma 1 043 433 fő. A pima mindemellett egy olasz, festett gyapjúfonál is, jellemzően minőségi ruhadarabok készítésénél használják. A kereső megjegyzi, hogy elírás is történhetett, a puma is felkerült a javaslatok közzé. Nos, a puma vagy hegyi oroszlán (1993 óta Puma concolor, előtte Felis concolor) Észak-, Közép- és Dél-Amerikában élő macskaféle ragadozó. Nagysága ellenére nem tud bőgni, ám ehelyett dorombol – olvasható a Wikipédián.

Nem tudhatjuk biztosra, hogy a pima vagy a puma a helyes megfejtés, vagy valami egészen más, de nehezen hihető, hogy egy álmos kedd reggelen valakinek egy amerikai megyére vagy egy nagymacskára támadt szüksége.