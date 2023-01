A fővárosban, a Magyar Zene Házában mutatja be szeptemberben induló, hazai és nemzetközi szinten egyaránt egyedülálló kortárs könnyűzenei alapképzését a Debreceni Egyetem. A január 20-án, pénteken 16 órakor kezdődő prezentáción Wolf Katitól és a Könnyűzenei Intézet vezetőitől tudhatják meg az érdeklődők a részleteket többek között a nyolc választható szakirányról és a szakon oktató hazai művészekről, zenei szakemberekről – írja az unideb.hu szerdai közlésében.

Hiánypótló képzésként hirdeti az egyetem az új szakot, mely a DE Könnyűzenei Intézetének koordinálásával, a Zeneművészeti Karon érhető el a 2023-as általános felvételi eljárásban. Az új alapszakon összesen nyolc – könnyűzenei gitár, basszusgitár, billentyűs hangszerek, ütőhangszerek, ének, szaxofon, trombita és harsona – szakirányon tanulhatnak majd a hallgatók.

Kapusi Kálmán intézetigazgató elmondta, kiemelkedő lehetőséget kapnak azok a fiatalok, akik egyetemi szinten szeretnének foglalkozni a könnyűzenével, hiszen a hat félév teljesítését követően diplomás szakemberként dolgozhatnak a zeneiparban.

– Az a cél, hogy idővel minél több professzionális zenész kerüljön ki az egyetemről, ehhez a színvonalas képzést, a kiváló infrastruktúrát, a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert előadóit biztosítjuk. A teljesség igénye nélkül olyan nevek fémjelzik az oktatói gárdát, mint Wolf Kati és Erdős Fruzsi énekesnők, Tóth Marcell billentyűs-producer, Gyémánt Bálint gitáros, Varga Antal, az Abrakazabra zenekar vezetője, valamint a Gudics-ikrek, Martin és Marcell. 2022-t lehetne a könnyűzene évének is nevezni, hiszen újra voltak koncertek, megnyitott a könnyűzenének is jelentős teret adó Magyar Zene Háza és persze zöld utat kapott a Debreceni Egyetem könnyűzenei képzése. A zenében továbbra is centralizáció jellemző itthon, ezért nagy siker, hogy nem a fővárosban, hanem vidéken jött létre az a szak, ami iránt ráadásul Budapesten is hatalmas az érdeklődés. Egy olyan piacra törhetünk be, ami ez idáig teljesen kiaknázatlan volt – fogalmazott az intézet vezetője.

Hozzátette, a szak létrejötte és elindulása, valamint a várható nagy érdeklődés azt bizonyítja, hogy a könnyűzenei képzésnek van létjogosultsága a felsőoktatásban. Kiemelte, huszonöt-harminc elsőéves felvételét tervezik, de könnyen elképzelhető, hogy többszörös túljelentkezést regisztrálhatnak majd a felvételi során.

A Kortárs könnyűzenei alapképzés január 20-án, pénteken 16 órától Budapesten, a Magyar Zene Házában is bemutatkozik. A szak fővárosi bemutatására ideális helyszín a tavaly januárban nyílt, azóta számos hazai és nemzetközi elismerést begyűjtött létesítmény, melynek Multimédiás Könyvtár és Klubja hiánypótló módon szinte kizárólag a pop- és rockzenét helyezi fókuszba.