Nemcsak az emberek, de a Piac utca is lelassult a karácsonyi időszakban. Az idősebbek, fiatalok egyaránt nézelődtek, a családok a korcsolyapálya felé veszik az irányt, és a kisgyermekek kacajától, valamint kismotorok zajától volt hangos a tér. Sokan fotózkodtak a Nagytemplomnál, de hallottunk olyan beszélgetést is, ahol a közeli éjjel-nappalit kereste egy nagymama, mert váratlan vendégek toppantak be hozzá.

Az ügyeletes gyógyszertárban is sorban álltak egy páran, illetve a szerelmespárok is kihasználtak a kellemes időt, és ölelkezve beszélgettek szorosan egymás mellett a Dósa nádor tér padjain.

Körbejártuk a főteret, és megkérdeztük, kinek hogyan teltek az ünnepek.

Kissné Éva és Cila sokéves barátnők, akik kihasználják ezeket a napokat, és a családra, valamint a pihenésre fordítják a legtöbb idejüket. – Szenteste a család körében telt, ahol az ételek mellett a társasjátékozásé volt a főszerep – osztotta meg Cila, aki kedves barátnőjével még moziba is eljutott. Elmondták, hétfőre azt tervezték, hogy újra a család körében ünnepelnek, és egy ismét előkerül egy társas.

Forrás: Czinege Melinda

Boldizsár, Gergő és Csongor a Naplónak elmondta, hogy a családdal töltötték a szentestét, viszont karácsonykor sem hanyagolják el a barátokat. – Kijöttünk kicsit korizni, szerintem az idő is szuper, és ilyenkor még kevesebben is vannak, mint ahogy előző napokban láttuk – fogalmazott Gergő, aki megosztotta, hogy Németországban tanul, és onnan érkezett haza az ünnepekre, így a karácsony másik fele a barátoké.

Forrás: Czinege Melinda

Kiss Gyuláné az unokájával, Jázminnal a korcsolyapálya mellett játszott, és a Naplóval megosztotta, szeret főzni, így a karácsony nagy részét a tűzhely mellett töltötte, de a pihenés sem mellékes, ezért néztek körbe a főtéren.

Forrás: Czinege Melinda

ND