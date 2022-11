Mészáros Réka váltja a Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői posztján Gődény Gábort; erről is szavaz a debreceni közgyűlés csütörtökön. Mint az előterjesztésben áll, Gődény Gábor a 2022. szeptember 8. napján kelt nyilatkozatával 2022. december 31. napjával lemondott az ügyvezetői megbízatásáról, és kérte a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Tekintettel arra, hogy a DTÜ Kft. tevékenysége a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységével fog összekapcsolódni, a közgyűlés a szeptember 15-i határozatával megválasztotta a Főnix Kft. ügyvezetőjét, Mészáros Rékát a DTÜ Kft. új ügyvezetőjének 2023. január 1-től határozatlan időre oly módon, hogy megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül látja el ezt a tevékenységet. Egy másik formai változtatás miatt az alapító okirat cégbírósági bejegyzés alatt állt, így a közgyűlésnek az ügyvezető személyéről most is döntenie kell.

HBN