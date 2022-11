Téglás egyre népszerűbb lakóhely, és ennek megfelelően fejleszti a Debrecentől és Nyíregyházától körülbelül egyforma távolságra lévő várost a vezetése, és eszerint tervezik Téglás jövőjét is. Mindennek egyik alapvető feltétele, hogy legyen hová építkezni. A téglási önkormányzat nemrégiben minősítette át belterületté a Hajdúhadházról Téglásra érkező út jobb oldalán található területet. Ott egy magánszemély már előkészítette a terepet, a közművesítés után lakóparkot szeretne felépíteni. Érdeklődők már most is bőven vannak, ugyanakkor a helyi vállalkozók is létesítenek társasházakat, amelyeknek lakásai igen hamar gazdára találnak. Attól nem kell tartani, hogy a város köz- és gyermekintézményei ne bírjanak majd a Téglásra költözők igényeivel, hiszen az önkormányzatnak még vannak tartalékai, és ha szükséges, akár bővítésről is lehet szó.

Készültek az energiaválságra

Mások mellett erről is számot adott Szabó Csaba polgármester a nemrégiben megtartott lakossági fórumán, közmeghallgatáson, amelyen természetesen szóba kerültek az energiaválság miatt tervezett helyi takarékossági intézkedések is. A városvezető elmondta, hogy az óvodába, könyvtárba, bowlingpályára, a klubterembe, az egészségházba, a családsegítőbe olyan klímát szereltek fel, amelyekkel fűteni is lehet. Ezek mellett napelemekkel, hőszivattyús rendszerrel látták el az épületeket, a radiátorokat pedig okos termosztátokkal és hőszabályozó szelepekkel szerelték fel. Az intézmények épületeit energetikai szempontból korszerűsítették. Következik a Pozsár utca 38. szám alatt lévő épület, amelyen komplex energetikai felújítást végeznek el 106 millió forintból. Az önkormányzat tudatosan készült a várható energiaproblémára, az azonban biztos, hogy a gyermek- és az egészségügyi intézményekben meg lesz a kellő hőmérséklet. Ezzel együtt azonban elkerülhetetlennek látszik néhány épület bezárása a fűtési szezonra. Ilyen például a közösségi ház, a rendezvényterem vagy a súlyemelők edzőcsarnoka. A közvilágítást nemrég korszerűsítették, a városban 83 millió forintból 984 LED-es, energiatakarékos lámpatestet szereltek fel, ezzel a korábbiakhoz mérten 41 százalékos energiamegtakarítást értek el. Tégláson az ünnepi díszkivilágításról sem kell lemondani, az energiatakarékos égőkkel napi néhány ezer forintból meg tudják azt oldani.

Szabó Csaba, Téglás polgármestere

Forrás: Napló-archív

Utoljára száradt ki a tó

Tégláson is az egyik leginkább várt beruházás a szilárd burkolatú utak aszfaltozása. Az idén adták át a Városháza utca és a Tavasz utca egy-egy szakaszát. A TOP Plusz pályázati támogatásból a Felszabadulás, a Hétvezér, az Egyetértés, az Újvárosi, valamint a Szegfű utca kap új burkolatot. A Stadion és a Domb utcában a burkolatot újították fel és erősítettek meg. A külterületi mezőgazdasági utak korszerűsítésére közel 200 millió forintot költhetnek. A vasútállomás buszfordulója is szilárd burkolatot kap, oda parkolók és fedett kerékpártároló is épül. A jóléti beruházások között sorolta Szabó Csaba a bowlingpálya és a műfüves pálya felújítását, a kondiparkot, valamint az idén megépített bringapályát, továbbá a labdarúgó és a futópálya kivilágítását. Ígéretet kaptak egy városi tanuszoda megépítésére, amelyhez már kijelölték a területet. Tervezik a közösségi ház és a polgármesteri hivatal összekötését. Az így kialakuló közösségi épületben házasságkötő terem kap helyet, továbbá a civilek és vállalkozók számára lesznek helyiségek.

A téglási pumptrack bringapályát nyáron adták át

Forrás: Napló-archív

A régi, úgynevezett három tantermes épületben alkotóműhely, rendezvényterem, kulturális közösségi tér és időszaki kiállításoknak helyet adó termeket alakítanak ki. Közel 180 millió forintból elkészül a piactér és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek. Bővítették a templomkerti játszóteret, ping-pong asztalokat és ivókutakat helyeztek ki, folytatják a fásítást. A családsegítő szolgálat előtti kerítést lecserélték, a saját termesztésű egynyári növényeket a vegetációs időszak kezdetén a saját készítésű virágládákba ültették ki. Számos utcát kátyúztak, mezőgazdasági utakat töltöttek fel, illegális szemétlerakókat számoltak fel. A városüzemeltetés számára több új gépet készítettek; például ágyáskialakítót, gréderezőt, útsimítót és sószórót. Szebb küllemet kap a temető, oda új kerítést építtetnek. Elkészültek az utcanév táblák, a veszélyes útkereszteződésekbe tükröket szereltek fel. A Dózsa György utcán 30 kilométeres sebességkorlátozást vezettek be, biztonságosabbá tették a városközpontban lévő útkereszteződést. A közrendet és a közbiztonságot szolgálják az újabb térfigyelő kamerák, az újakkal együtt már 120 van Tégláson, lefedve lényegében az egész várost. Nemrégiben fejeződött be egy 200 millió forintos belvízrendezési beruházás is; igaz, ebben az évben először száradt ki a majdani lakópark mögötti területen lévő tó, ám ez a jövőben minden bizonnyal nem fordul majd elő, mivel a medret kikotorták, középen meghagytak egy szigetet, és a város belvízelvezető csatornáinak egy részét a két hektár nagyságú tómederbe irányították.

Kész a szivacsgyártó gépsor

Annak ellenére, hogy Tégláson a Hajdúsági Ipari Zrt. hagyományosan nagy munkaadó, továbbá két megyeszékhely, köztük a gazdaságfejlesztésben a nemzetközi viszonylatban is előkelő helyen jegyzett Debrecen gyorsan és biztonságosan megközelíthető, Téglás vezetése helyben is szeretne további munkalehetőségeket kínálni. Ehhez azonban ipari park kell: a 4-es főút mellett egy 34 hektár nagyságú területet a települési önkormányzat a Keviéppel közösen szeretne hasznosítani. Szabó Csaba polgármester elmondta, hogy több nagybefektetővel is tárgyalnak. Az ipartelepítés nagy lehetőséget jelent Téglásnak: így például adóbevételeket, munkahelyeket. Amennyiben betelne a 34 hektáros terület, előbb több tíz, majd több száz hektárral is lehet bővíteni azt. Az ipari hagyományok megvannak a városban, most azonban egy logisztikai központ szerepel a közös gondolkodás fókuszában. Annál is inkább, mert a befektetőknek ajánlott terület a főútvonal mellett fekszik, perceken belül elérhető a vasúti fővonal, 15 perc az autópálya, 20 perc a repülőtér.

Téglás településszerkezete miatt a lakosság számára biztosított a csendes városi környezet, hiszen a meglévő és a majdani ipari területek a közigazgatási határon kívül fekszenek és kapnak helyet. A Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjának egyik kedvezményezettje Téglás önkormányzata; egy 200 millió forintos beruházással szivacsgyárat létesítenek. Szabó Csaba polgármester arról tájékoztatta a Cívishírt, hogy a szaktárca felfüggesztette a beruházást annak ellenére, hogy a gyártáshoz szükséges gépsor elkészült, az országba való beszállításra vár. A városvezetés reméli, hogy mihamarabb folytatódhat a szivacsgyár létesítése. Ezzel nemcsak munkahelyeket hoznak létre, hanem az önkormányzat saját bevételhez is jut.

CH