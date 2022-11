Új, modern környezetben cseperedhetnek immár a debreceni tócóskerti csemeték, hivatalosan is átadták ugyanis a Tócóskerti Óvoda Napsugár Tagintézményét szerdán.

A 2014/20-as ciklus fejlesztési tervében nagy hangsúlyt kapott a bölcsődék és óvodák fejlesztése, kapacitásának növelése – emlékeztetett az átadóünnepségen Papp László, Debrecen polgármestere.

A környezetét is rendbe tették

Mint mondta, a Tócóvölgyi Óvoda fejlesztése is ennek a terveknek a részeként valósult meg, sőt a jövőben az intézmény mellett bölcsődét is létrehoznának. A területen teljesen új, a kor követelményeinek és az energiahatékonysági paramétereknek megfelelő, az integrált nevelést lehetővé tévő, modern, akadálymentes, négy csoportszobás óvoda épült mintegy bruttó 250 millió forintért. A beruházás költségének 10 százalékát az önkormányzat biztosította.

Forrás: Kiss Annamarie

A polgármester elmondta azt is, hogy nemcsak az óvoda épült meg, hanem annak környezetét is rendbe tették. – Komoly hangsúlyt fordítottunk a parkosításra is, 51 fát ültettünk el ezen a korábbi kopár területen – fűzte hozzá.

Országépítő cselekedetekkel előre

Az elkészült óvodát októberben vették birtokba a gyerekek. Az intézmény 100 fő befogadására alkalmas, jelenleg 55 kisgyermek tölti itt a mindennapjait. Az átadón Pósán László, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: Debrecen egyik legmodernebb épülete jött létre az új óvodával, ráadásul kiválóan beleilleszkedik a Zöld Város Program politikájába.

Az eseményen Fürjes Balázs miniszterhelyettes is részt vett. Köszöntőjében kiemelte: az új intézmény újabb állomása a kormány és debreceni városvezetés együttműködésének. Beszélt arról a sikertörténetről, mely az elmúlt években Debrecent jellemzi, így többek közt említést tett a gazdasági előrelépésekről, az útfejlesztésekről, a város kőszínházának korszerűsítéséről, és megjegyezte, hogy a jövőbeli tervek között a nemzetközi repülőtér fejlesztése is szerepel.

– Tizenkét év, megannyi országépítő cselekedet – mondta. – Debrecen bizalmát jelzi a bölcsődék, és óvodák fejlesztése. Minden gyermek egy újabb őrhely, és minden óvoda építése igazi örömhír. Arról beszél, hogy születnek gyermekek, és hogy egy közösség bízik abban, saját hazájában ő maga lesz otthon – emelte ki.

Fürjes Balázs miniszterhelyettes az ünnepségen

Forrás: Kiss Annamarie

Beszélt továbbá arról, hogy Magyarország családpolitikájával, a kormányzati eszközökkel azért tesznek: minden vágyott gyermek megszülethessen. Mint mondta, éppen ezért támogatják többek között a bölcsődék és óvodák építését mindenütt az országban. Kifejtette: az elmúlt kormányzati ciklusban 4576 óvodai és iskolai beruházás indult el Magyarországon; 12 év alatt 16 ezerrel nőtt az óvodai férőhelyek száma; a 4–6 éves gyermekeknek – meghaladva az európai uniós átlagot – több mint 97 százaléka vesz részt koragyermekkori nevelésben és gondozásban; 2022-től pedig az óvodák működési támogatása személyenként egy főre vetítve 110 ezer forintos összegre emelkedett.

BBI