Folytatódik a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szervezeti és szakmai integrációja. A 2021 januárjában megkezdett, a betegellátás minőségének javítását szolgáló folyamat részeként létrejött az integrált Belgyógyászati Klinika, Magyarország legnagyobb belgyógyászati betegellátó intézménye.

A fejlesztés egyik fontos lépése a Szubintenzív Osztály kialakítása a Kenézy Gyula Campuson.

– Az integráció egyik fontos célja, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központ mindkét campusán az európai standardokat, valamint protokollokat követve magas színvonalú, minőségi, folyamatosan javuló betegellátást tudjunk biztosítani. A Kenézy Gyula Campus integrációjának jelentős eredménye a Belgyógyászati Klinika „D” épületének új Szubintenzív Osztálya, amely a súlyos állapotú betegek színvonalas belgyógyászati ellátását teszi lehetővé – mondta a hirek.unideb.hu-nak Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke az osztályon tett vezetői vizitet követően.

Szabó Zoltán professzor kiemelte: a Kenézy Gyula Campuson létrehozott belgyógyászati Szubintenzív Osztály megnyitásával egyidőben a belgyógyászati konzíliumi rendszert is átdolgozták, melynek eredményeként a szakemberek modern szemlélet szerint, európai protokolláris rendnek megfelelően biztosítják a súlyos állapotú betegek ellátását a Kenézy Gyula Campuson.

– A Szubintenzív Osztály mintegy 170 ezer ember biztonságos ellátását támogatja. Olyan belgyógyászati betegeket látunk el, akik folyamatos monitorozást, illetve szervtámogatást igényelnek. A kórtermekben lehetőség van a betegek állandó gépi megfigyelésére, a légzés, az EKG, a véroxigén nyomon követésére, szükség esetén gépi lélegeztetésre vagy éppen pacemaker beültetésére – sorolta Balla József, a Belgyógyászati Klinika igazgatója.

A fejlesztés keretében az osztály kórtermeit a legmodernebb terápiás eszközparkkal látták el.

– A szubintenzív terápiás ellátás részeként egy újraélesztési team alakult, amelynek tevékenysége tovább javítja az osztályra érkező súlyos betegek gyógyulási, illetve túlélési esélyeit. A Belgyógyászati Klinika „D” épületének új Szubintenzív Osztálya a betegellátás mellett az oktatást is támogatja, hiszen az itt dolgozó szakorvosok és ápolók mellett az orvostanhallgatók, illetve a rezidens orvosok képzésében is meghatározó szerepet tölt majd be - tette hozzá Balla József professzor.

A Szubintenzív Osztályon Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke, Balla József, a Belgyógyászati Klinikai igazgatója és Bodnár Zoltán, az osztály vezetője tett vezetői vizitet pénteken.