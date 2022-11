A debreceni állatkert és a vidámpark az elmúlt két évtized viszonylatában rekordszámú, több mint 166 ezer látogatót fogadott a tavaszi szünettől október végéig tartó vidámparki szezonban. Az intézmény vendégei összesen mintegy 140 ezer percen át használták a játékgépeket

– tudatta közleményben a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.

Mint írták, idén is folytatódott a környezet parkosítása és a játékgépek revitalizációja, így a kicsiknek kedves Dzsungelforgó már az áprilisi szezonnyitótól kezdve új külsővel várta utasait, a Kisvasút mozdonya pedig több mint hat évtizedes történetének legnagyobb szabású átalakulásán – teljes körű gépészeti és arculati megújuláson – ment keresztül. Újdonságként tíz távirányítható elektromos gyermekjármű is a kikapcsolódásra vágyó családok rendelkezésére állt, a legkisebbeknek is átadva az elektromos autózás élményét.

A 153 napos nyitvatartási időszakot számos program gazdagította, amelyek közt a hagyománnyá vált rendezvények mellett visszatért a Szent Iván-éji program és a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott vidámparktörténeti séta is. Augusztusban a hagyományokhoz híven a debreceni intézmény adott otthont a virágkarnevál legnagyobb szabású kísérőrendezvényének, az ötnapos Galiba Gyermekfesztiválnak. Emellett most először rendeztek háromnapos halloweeni programsorozatot.