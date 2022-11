Megrázó, megdöbbentő és érdekes eseményekből húsz évvel ezelőtt sem volt hiány. 2002 novemberében is aktívan szállította a napi híreket a Hajdú-bihari Napló. Halálos kimenetelű közlekedési balesetekről, botrányba fulladt operagáláról is olvashattak a lap előfizetői, de nyomon követhették a 36. tornász-világbajnokság debreceni eseményeit is, amelyen Csollány Szilveszter az élete első vb-aranyát szerezte. A húsz évvel ezelőtti Napló-számok híreiből szemezgettünk.

Hármas karambol a tragikus baleset nyomán

– Feszítő- és vágóeszközök segítségével a tűzoltóknak kellett kiemelniük a gépkocsijukból a 42-es főúton Biharkeresztes előtt péntek délben közlekedési balesetben elhunyt három hölgy holttestét – számolt be 2002. november 2-i, szombati számában a Hajdú-bihari Napló. – Nem sokkal a baleset után döbbenetes kép tárult a főúton haladók szeme elé: a textíliákkal letakart holttestek, a járműroncs környékét elborító vér és a tűzoltók által levágott tetejű Polski Fiat látványa, melynek gyakorlatilag hiányzott az eleje, s egyik kereke is kitörött. Az aszfalton üvegdarabok és a valamiféle sárgászöldes színű, illetve olajszerű folyadék. A kisautóval szemben egy behorpadt elejű Toyota mikrobusz. Ebbe rohant a Polski – írja le baleset utáni képeket a lap tudósítója.

Forrás: Napló-archív

A beszámolóból kiderül: a főút 54-es kilométerszelvényénél történt a baleset, ahol is jó látási viszonyok mellett, az egyenes útszakasz száraz aszfaltján az Ártánd irányába haladó személyautó tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, és belerohant a szabályosan közlekedő mikrobuszba. A Polski fiatal női vezetője és két idősebb hölgy utasa is életét vesztette. A rendőrség tájékoztatása szerint a személyautó nem fékezett.

Tömegbaleset a 4-esen, 4 áldozattal

Sajnos nem telt sok idő, hogy újabb, több áldozatot követelő baleset történjen. November 8-án a Napló címlapján fogadta az olvasót a hír: négy járművel ütközött össze egy kisteherautó előző nap a 4-es számú főúton, Püspökladány térségében. A tragédiában négyen vesztették életüket, egy személy pedig életveszélyes állapotba került.

A három óra körül történt balesetben egy Hajdúszoboszló felé tartó kavicsszállító tehergépkocsi két személyautóba, egy másik tehergépkocsiba, végül pedig egy osztrák kamionba rohant bele. A balesetben egy másfél éves kislány is életét vesztette. A napilapnak akkor nyilatkozó püspökladányi polgármester, Molnár László szerint az út négysávosra való mihamarabbi bővítésére lenne szükség a balesetek csökkentése érdekében.

A palacsinta okozta a vesztét

– Feltehetően a félrenyelt palacsinta okozta egy huszonhat éves nő halálát vasárnap a hajdúszoboszlói gyógyfürdőben. A kiérkező mentősök már hiába próbálták újraéleszteni a tragédia áldozatát – számolt be a megdöbbentő és szomorú hírről a Napló 2002. november 12-én. Az áldozat a fürdőkomplexum egyik alkalmazottja volt, aki az ebédidejét kihasználva kívánta elfogyasztani az édességét. Fuldoklására figyelmesek lettek kollégái, de a gyors és szakszerű beavatkozás ellenére sem tudták megmenti az életét.

– A mentősök tanácsa szerint, ha a környezetünkben valakin hasonló fulladásos tüneteket észlelünk, a beteget fektessük a térdünkön hasra, fejét lógassuk le (a gyermeket lábánál fogva óvatosan felemelhetjük), és két tenyerünkkel néhányszor üssünk a lapockák közé. Ha ez sikertelen, az illetőt hátulról átkaroljuk, és bal öklünket a gyomorszájra helyezzük. Mindkét kezünkkel hirtelen lökést alkalmazzunk, amely által a fokozódó tüdőbeli légnyomás az idegen testet kipréselheti – emelte ki a korabeli tudósítás.

Botrányszagú jubileumi gálaest

Ötvenéves jubileumát ünnepelte 2002-ben a Csokonai Színház operatársulata, azonban a november 14-re hirdetett nagyszabású gálaelőadás nem tartott tovább háromnegyed óránál. A Napló a másnapi számában arról számolt be: több művész aznap délután mondta le a szereplést, a közönség pedig a pezsgőbontós finálé után sokáig azt hitte, csak szünet van. A „kurtagála” hátteréről a másnapi Napló újabb részleteket tárt fel. A lap szombati címlapján közli, hogy a botrányba fulladt előadás oka, hogy az aznapi próba után több művész is berekedt. Pedig a Duna TV számára másfél órás felvétel is készült volna. Más forrásokra hivatkozva a megyei napilap írt arról is: a művészek többek között a kották hiánya és más körülmények miatt nem vállalták a „tévés” fellépést.

A tornászvilág elitje mérte össze tudását Debrecenben

November 19-én nyitották meg ünnepélyesen a 36. tornász-világbajnokságot, melynek 2002-ben Debrecen adott otthont. A másnapi Naplóban megjelent beszámoló szerint az eseményt Mádl Ferenc köztársasági elnök nyitotta meg a Főnix Csarnokban.

Forrás: Napló-archív

– Ötletekben nem volt hiány a megnyitón: a részt vevő ötvenhét ország zászlaját plasztikjégen korcsolyázó, csinos lányok hordozták körbe az impozáns csarnok több ezer nézője előtt, igazán látványossá téve a csapatok képviselőinek bevonulását. Ígéretükhöz híven a kezdésre „befutottak” a Debreceni Honvéd SE váltójának sportolói is, Magyarország, Debrecen és a nemzetközi tomaszövetség lobogóival a kezükben – írja le az ünnepséget a Napló.

A program egyik leglátványosabb része volt a Magyar Állami Népi Együttes előadása. A tornán olyan ikonikus magyar sportolók is megmérettették magukat, mint Csollány Szilveszter vagy Berki Krisztián. Előbbi végül (mint azt a Napló november 25-i száma is kiemeli) élete első vb-aranyát szerezte meg Debrecenben.

Bekecs Sándor