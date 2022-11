A Debreceni Egyetem fitneszcentruma a vendégekkel összefogva szeretne mosolyt csalni gyermekek arcára. Arra kérnek minden edzeni érkezőt, hogy aki tud, egy-egy csokoládéval járuljon hozzá a kicsik boldogságához.

Az összegyűlt finomságokat Mikulás alkalmával adják majd át rászoruló gyermekeknek. Az utóbbi években például egy csapókerti ovi gondozottjai, illetve a Nagysándor-telep kicsijei örülhettek az édességeknek.

Balogh Tamás, a Nagyerdei Stadionban található fitneszcentrum igazgatója elmondta: évek óta élen járnak a csokigyűjtő akciók szervezésében.

– Engem az motivál, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei nem biztos, hogy megengedhetik maguknak, hogy Mikulásra bármit is vegyenek, ők is részesüljenek abban a boldogságban, hogy egy csomag édességet kibontanak. Korábban vidékre vittem finomságokat, de például a Csapókertben is van több hátrányos helyzetű család, akiket megleptünk egy kis csokival – idézte fel Balogh Tamás. Hangsúlyozta: arra szeretnék ösztönözni az embereket, hogy aki megteheti, advent közeledtével vegyen részt jótékonysági akciókban, hiszen összefogni és másokon segíteni jó dolog.

– Hét évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, gyakorlatilag az első voltam a sportszolgáltatók közül a városban. Nagy öröm, hogy mára szinte minden sportközösség gyűjt édességet valamelyik szervezetnek, tehát a sportot nagyon sokan elkezdték „használni” a csokigyűjtésre – emelte ki az igazgató.

Balogh Tamás hozzátette: a fitneszcentrum látogatóinak kedvességéért jutalom is járhat, hiszen a jótékonysági akcióban résztvevők között három darab havibérletet sorsolnak ki. Az édességeket az UniFit recepcióján gyűjtik.