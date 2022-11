Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, november 26-án nyitja meg kapuit a Debreceni Advent, amely négy héten keresztül, egészen december 23-ig vásárral, finomságokat kínáló standokkal, szabadtéri koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és jégpályával várja az érdeklődőket. Mint korábban írtuk, az energiaválság miatt Debrecennek is be kell húznia a kéziféket, ám az ünnepi díszkivilágítás idén sem marad el: a belvárosban sötétedéstől este tíz óráig gyönyörködhetünk a fényárban. Cserébe a 2022-es programhozatal kifejezetten gazdag kínálattal várja az érdeklődőket.

Hamarosan tehát felvillannak a fények, advent első napjának közeledtét pedig az is jól jelzi, hogy a főtéren szombaton elkezdődött a vásári standok felállítása.